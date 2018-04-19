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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
İHA
19.04.2018 - 12:58, Son Güncelleme:

Seçim tarihi tatil planlarını da değiştirdi

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Seçim tarihi tatil planlarını da değiştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 24 Haziran'da erken seçim yapılacağının açıklanmasının ardından Haziran ayına tatil planı yapan çok sayıda vatandaş da harekete geçti. Seçim tarihinin açıklanması ile turizm firmalarını arayan vatandaşlar tatil planlarını iptal ettirmek ya da farklı bir tarihe kaydırmak istiyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrasında gündeme gelen erken seçimle ilgili tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün açıkladı. Erdoğan seçimlerin önümüzdeki Haziran ayının 24'ünde yapılacağını kaydetti. Erdoğan'ın açıklamaları ile erkenden tatil planını yapan çok sayıda vatandaş da harekete geçti.

ÇAĞRI MERKEZLERİNDE SEÇİM MESAİSİ

Turizm firmalarının çağrı merkezlerin telefonları Haziran ayı için yapılan rezervasyonların iptali ya da tarih değişikliği için çalmaya başladı.

İPTAL YA DA TARİH DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

Konu ile ilgili konuşan sektör temsilcisi Alparslan Ünsal, yaşanan hareketlilikle ilgili, "Şu anda kadar tatilin bu tarihlere alan çok sayıda tatilci ya tatillerini iptal etmeye ya da bir başka tarihe kaydırmak istediklerini iletiyorlar. Çağrı merkezimiz bu konuda tatilcilerimizin her konuda düşüncesine saygı ile gereken işlemleri yapmakta. Süreci takip ediyoruz" dedi.

EN ÇOK BODRUM VE ANTALYA TERCİH EDİLİYOR

Alpaslan Ünsal, tatillerde en çok tercih edilen bölgelerden birinin uygun fiyat aralığı ve ürün çeşitliliği sebebiyle öncelikle Antalya ve sonrasında da nemsiz iklimi sebebiyle Bodrum olduğunu kaydetti.

MAYIS BAŞI HAREKETLİLİK BAŞLAR

Ege bölgesinin rezervasyonları genelde Nisan sonu Mayıs başı gibi hareketlenmeye başlayacağını söyleyen Ünsal "Antalya’ya büyük ilgi var" dedi.

Çocuklu ailelerin, çocuk yaşı avantajının olduğu tesisleri ve aile konsepti olan tesisleri daha çok tercih ettiğini ifade eden Ünsal, tatilcilerin kesin rezervasyonlarını en çok 16.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirdiklerine dikkat çekti.

OKULLARIN KAPANMASI BEKLENİYOR

Ünsal, "Çocuklu aileler genelde okullar kapandıktan sonra okulların açıldığı döneme kadar geliyorlar. Çocuk yaşı avantajının olduğu tesisler ve aile konsepti olan tesisler tercih sebebi oluyor. Kids Club veya Lunapark’ın bulunduğu tesislerde aile rezervasyonlarının daha fazla olduğunu gösteriyor. Tatil almak isteyen müşterileri çağrı merkezlerine taleplerini ve kesin satışlarını en çok 16.00-22.00 saatlerinde gerçekleştiriyorlar" diye konuştu.

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