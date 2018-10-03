Teknolojiyle 10 milyar TL’lik katkı

İleri veri analitiği ve Nesnelerin İnterneti (IoT) konularında hizmet verecek olan KoçDigital, şirketlerin dijital dönüşümlerine ve endüstri 4.0 dünyasında yer almalarına destek olacak. KoçDigital’in kuruluş öyküsünü ve hedeflerini anlatan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Kendi ihtiyacımızdan doğan ve dijital dönüşüm vizyonumuzun bir parçası olan KoçDigital’in hem topluluğumuzu hem ülkemizi yeni dijital çağa hazırlamada önemli bir rol üstleneceğine inanıyorum. Bizleri son derece heyecanlandıran yeni şirketimiz KoçDigital’in önümüzdeki 5 yılda Türkiye ekonomisine 10 milyar TL seviyesinde ekonomik değer yaratma potansiyeline sahip olduğunu hesaplıyoruz. Vizyonumuz, Türkiye ile sınırlı değil. Sunacağımız hizmetleri Türkiye dışındaki coğrafyalara da taşıyarak, ülkemizin teknoloji ihracatına katkı sağlamayı hedefliyoruz. KoçDigital bünyesinde hayata geçecek akademinin de altını özellikle çizmek istiyorum. KoçDigital Akademi de, ‘İleri Analitik’ ve ‘IoT’ başta olmak üzere teknoloji alanında nitelikli insan kaynağının yetişmesini sağlayacak” dedi.

Koç Topluluğu Şirketleri’nin 2017 başında dijital dönüşümde uzun vadeli stratejilerini destekleyen planlarını ortaya koyduklarını anlatan Levent Çakıroğlu, şöyle devam etti:

300’DEN FAZLA PROJE

“Bu planlarda; veri analitiğinden yapay zekâya, nesnelerin internetinden blockchain’e, müşteri deneyimi süreçlerinin yeninden tasarlanmasından, Sanayi 4.0 uygulamalarının yaygınlaştırılmasına kadar uzanan geniş bir yelpazede 300’den fazla proje yer alıyor. Bu projelerin yarısından fazlasının ortak noktası da ileri veri analizi yetkinliklerine ihtiyaç duyuluyor olması. Tüm bu sebeplerle ileri analitik yetkinliklerimizi çok daha geniş bir vizyonla küresel seviyeye çıkartmaya karar verdik.”

Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Haşimoğlu, “Müşterilerimize bir seçenek olarak sunulacak bu modelde; KoçDigital sunduğu hizmetler karşılığında, yaratılan katma değer ortaya çıktıkça bir gelir elde etmeyi öngörüyor” dedi. KoçSistem Genel Müdürü ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Akarca KoçDigital’in KoçSistem’in yüzde 100 iştiraki olarak ileri teknolojileri hızlı ve esnek bir yaklaşımla yurt içi ve yurt dışında müşterilere sunmak hedefiyle kurulduğunu belirtti. BCG Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Doğu Başkanı Christoph Schweizer ise şunları söyledi: “Türkiye’nin bölgesinde dijital dönüşümde öncü olmak için gerekli tüm unsurlara sahip olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, BCG olarak Türkiye’nin potansiyeline güveniyor ve Türkiye’deki yatırımlarımıza devam ediyoruz.”

İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRECEK



KOÇDIGITAL bünyesinde geçirilen akademiye değinen Çakıroğlu, “KoçDigital Akademi, BCG‘nin küresel bilgi birikimiyle, İleri Analitik ve IoT başta olmak üzere teknoloji alanında nitelikli insan kaynağının yetişmesini sağlayacak. Böylece, ülkemizin dijital çağa hazırlanmasına hizmet edecek. Yeni teknolojilerin ve bilgi birikiminin yerli imkânlarla geliştirilip üretilmesi; Türkiye’nin ‘dijital dönüşümün’ oluşturacağı küresel değerden daha fazla pay almasını ve küresel pazarlarda daha fazla söz sahibi olmasını sağlayacaktır” diye konuştu.