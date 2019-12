Tefecilerin tuzağına düşen aile milyonlarca liralık gayrimenkulü kaybetti

İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, savcılık talimatı ile geçen hafta yaptığı bir operasyon tefecilerin ağına düşenlerin başına neler gelebileceğini gösteren ders niteliğinde bir dramı ortaya çıkardı. Yaptığı yatırım nedeniyle borç altına giren B.K.’ya yüksek faizle 350 bin dolar borç veren tefecilerin, ipotek-tehdit-yeni borç sarmalıyla 6 yılın sonunda 60 milyon liralık gayrimenkulü ele geçirdiği, 10 milyon lira nakit paraya da el koyduğu iddia ediliyor.

Tefecilik olayı ile ilgili üç ayrı ilde yapılan operasyonda 37 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ‘tefecilik, yağma ve tehdit’ ile suçlanıyor. Çok sayıda kişiye yönelik işlendiği iddia edilen tefecilik soruşturmasının odağında ise, aynı zamanda ABD vatandaşı da olan İ. L. W ile kızları B. K. ve D. K. yer alıyor. Dosyaya göre, uzun yıllar ABD’de çalışan B. K., 8 yıl önce İstanbul’a döndü. B. K., Bağdat Caddesi’nde iki dairelerinin de olduğu binan altında bir gurme restoran açmak istedi. Yıllık 250 bin lira kirayı peşin ödeyen B. K., iç dekorasyon için de 500 bin liralık harcama yaptı. Ancak, söz konusu binayı kentsel dönüşüm kapsamına almak isteyen müteahhit O. E.’nin aldığı riskli bina raporu ile B. K.’nin tüm planı alt üst oldu. Riskli binaya belediye de işyeri ruhsatı vermediği için B. K. açmayı planladığı restoranı açamadığı gibi bankadan aldığı kredileri de ödeyemedi.

FINDIK TÜCCARI İLE TANIŞTIRILDI

O güne değin kimse ile bir para alışverişleri olmayan B. K. ile annesinin kâbus dolu yılları ise bu süreçten sonra başladı. B. K., yasadışı bahis soruşturmasında geçen yıl gözaltına alınan Ö. Ö. aracılığı ile, tefecilik yaptığı iddia edilen İ. K. ile tanıştı. İ. K., B. K.’nin ihtiyacı olan parayı bulabileceğini söyledi. İ. K. de, B. K.’yi, fındık tüccarı C. Y. ile tanıştırdı. C. Y., B. K.’ye 350 bin doları, aylık yüzde 3.5 faizle verdi. C. Y., verdiği paraya teminat olarak da ailenin bir mülkünün tapusunu aldı.

TEFECİLERDEN KURTULAMADI

Bir kez tefeciler ile temasa geçen B. K. içine düştüğü sarmaldan habersiz ödemelerini yaptı. Ancak, faiz ödemelerinde sorun yaşadığında bu kez İ. K.’den aylık yüzde 4 faizle borç para aldı. B. K., zaman içinde bir tefecinin borcunu kapatmak için başka birinden para almaya başladı. İddiaya göre, her para veren de, ailenin sahip olduğu değerli tapulara göz koydu. Kimi, verdiği paradan daha fazla ipotek koydu kimi doğrudan tapuların sahibi oldu. 6 yıllık sürecin sonuna gelindiğinde ise aile hemen her şeylerini kaybetti.

DAİRE DE DÜKKÂN DA ARSA DA GİTTİ

Bazı tefeciler ile irtibatta oldukları iddia edilen iki müteahhit, Bağdat Caddesi’nde bulunan 4.5 milyon dolarlık iki daireye 1 milyon 870 bin dolara sahip oldu. Cadde’deki dairelerin yanı sıra Kadıköy’deki bir daire, Adalar'da bulunan bir dükkân, bir daire ile Konya’da bulunan 39 dönümlük bir arsa ve bir daire, sayıları 10’u bulan tefecilerin eline geçti. Tefecilerin eline geçen gayrimenkkulerin değeri 60 milyon lira olarak hesaplanıyor. Ayrıca, tefecilere yapılan faiz ödemesi ise 10 milyon lirayı buldu.

4 MİLYONA KARŞILIK 14 MİLYON LİRA ÖDEDİ



Soruşturma dosyasında şikâyetçi olarak yer alan iş insanı Ö. B.’nin ise tefecilikle suçlanan İ. K.’den zaman zaman faizle para aldığı anlaşıldı. Toplam 4 milyon TL alan Ö. B., bu paraya karşılık 14 milyon liralık ödeme yaptı ancak yine de kurtulamadı. Ö. B., ölüm tehditleri aldığı gerekçesi ile şikâyetçi oldu. Tefecilikle suçlanan İ. K. aynı zamanda İ. L. W. İle kızı D. K.’yi, faizle para aldıkları C. Y. ile tanıştıran isim.



Tefecilerin tuzağına düşen aile, Bağdat Caddesi'nde bulunan 4.5 milyon dolarlık iki dairelerini kaybetti.



YOL PARASI BULAMADIK



HÜRRİYET’İN konuştuğu B. K. “Ben ve kardeşim uzun yıllar ABD’de kaldık. Bağdat Caddesi’ndeki büyük rantı elde etmek isteyen müteahhitler O. E. ile ortağı O. Z. M.’nin kurbanı olduk desek yeridir. Yaşamadığımız acı kalmadı. Tefecilerden A. Ç. ve B. K. farklı zamanlarda beni öldürmekle tehdit etti. Hatta, A. Ç. silahı masaya koyup, ‘tapuyu devretmezsen seni öldürürüm’ dedi. Malımızı kaybetmemek için çırpınırken darp edildim. Dolmuşa verecek paramızın kalmadığı gün oldu. ABD’de yaşayan kardeşimiz de defalarca telefonla tehdit edildi. Geldiğimiz aşamada, iş yapmak üzere bir dükkan açmak isterken her şeyimizi kaybettik” dedi.

CAN GÜVENLİKLERİ TEHLİKEDE



GÖZALTI kararı verilen kişiler arasında, eski Fatsa Ticaret Borsası Başkanı C. Y., faktöring firması sahibi E. R., futbolcu G. V., galerici B. K. ,eski komiser İ. İ., İ. K., A. Ç., İ. S. G., L. A., A. İ., B. L., gibi kişiler yer aldı. 37 şüpheliden 16’sı dün adliyeye sevk edildi. Soruşturma savcısı 16 kişiden 10’unu serbest bırakırken, 6’sını tutuklama talebi ile mahkemeye sevk etti. Mahkeme, 6 şüpheliyi de adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Şikâyetçilerden B. K.’nin avukatı Mehmet Yıldırım “Müvekkillerin malları gitti. Can güvenlikleri de tehlikede. Koruma kararı talep ettik” bilgisini paylaştı.