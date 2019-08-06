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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)
06.08.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Tatilciler yat turlarına akın ediyor

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Tatilciler yat turlarına akın ediyor

DOĞU Akdeniz’in deniz turizmi alanındaki en önemli noktalarından birisi olan Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi, günübirlik yat turlarının düzenlendiği merkez haline geldi. Tatilciler, yat turlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Sabah saatlerinde Taşucu Limanı’ndan hareket eden yatlarla mavi tura çıkan tatilciler, kentin en bakir koyları arasında yer alan Tisan, Liman Kalesi, Dana Adası ve Boğsak’ta mavi serinliğin tadını çıkarıyor. Gün boyu yüzme fırsatı bulan yerli ve yabancı turistler, dönüş yolunda ise müzikler eşliğinde oyunlar oynayıp, halaylar çekiyor. Turların en dikkat çekici eğlence etkinliğini ise köpük partisi oluşturuyor. Birbirinden hareketli parçalarla köpüğün içinde dans edenler, gönüllerince eğlenip unutulmaz bir gün geçiriyor. Çocuklara yönelik animasyon gösterilerinin de yer aldığı yat turlarına farklı firmalara ait tekneler ile günde ortalama 500 kişi katılıyor.

Bölgede yatçılık yapan Volkan Eren, günübirlik yat turlarına gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Turlara katılanlar, bölgenin bakir güzelliklerine, mavi suların eşsizliğine ve tarihin büyüsüne tanıklık ederek huzurlu bir gün geçirip, stres atıyorlar. Biz de işletmeciler olarak misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda yatçılık sektörünün gelişerek daha da büyüyeceğine inanıyoruz" dedi.

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