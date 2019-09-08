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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
08.09.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Tatil yapmak isteyenlere fırsat doğdu! Fiyatlar yüzde 30 düştü

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Tatil yapmak isteyenlere fırsat doğdu! Fiyatlar yüzde 30 düştü

Okulların açılmasıyla tatil bölgelerinde oteller ucuzlamaya başladı. Henüz tatile çıkmamış olanlar için ise avantaj doğmuş oldu.

Eylül ayının gelmesi ve okulların açılmasıyla birlikte vatandaşların büyük çoğunluğu tatilini tamamlarken, bazıları ise Eylül ayında tatil yapmayı tercih ediyor. Ege Bölgesinde de cazip fiyat dönemi Eylül ayı ile birlikte başlarken, fiyatlar, ayın ilk gününden itibaren yüzde 30 oranında düştü.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla, birçok kişi tatil programlarını bitirdi. Türkiye turizminin önemli merkezlerinden Ege Bölgesi’nde sahil kıyıları da daha sessiz bir hale geldi. Doluluk oranları bir anda azalırken, fiyatların da düşüşe geçmesi, eylül ayını fırsat olarak değerlendireceklerin yüzünü güldürdü. Yumuşak havanın ve sakinliğin tadını çıkarmak isteyenler, tatil planı yaparken, fiyatlar ise ayın ilk gününden itibaren yüzde 30 oranında düştü.

Eylül ayının 15’inden itibaren fiyatlarda yüzde 50 oranında düşüş başlayacağını belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Başkanı Osman Tolga Gencer, "Artık yavaş yavaş yabancı turistlerin de sayısı düşecek. Bu yüzden Eylül ayı aslında fırsat ayı. Hem yaz mevsimi ve hava güzel, hem de tatilciler uygun fiyatlı tatil yapma imkanı bulabiliyorlar. Bu yüzden tüm tatilcileri iç pazarda tatile davet ediyoruz. Çeşme’de yerli turist ağırlıklı olduğu için eylül ayının başlamasıyla birlikte doluluklar bir anda azalıyor. Çeşme ve Bodrum’da fiyatlarda ani düşüş başladı ancak Marmaris ve Fethiye’de ağırlıklı olarak yabancı turist olduğu için ilerleyen zamanlarda fiyatlar düşmesini bekliyoruz" dedi.

’YABANCI TURİST SAYISI ARTTI’

2019 yılı Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,67 artış kaydedildiğini belirten Gencer, "Yaz sezonunda yabancı turist anlamında artışlar yaşandı ancak iç pazarda genel olarak daralma var. Bunun sebebi de tatil fiyatlarındaki artışlar oldu. Geçen yıl 10 gün tatile giden bu yıl 5 gün gitti. 5 gün giden ise hiç gidemedi diyebiliriz. Dövizin çok yüksek olması da yurt dışı turlarındaki satışı düşürdü. Ülkeye turist getirmekte oldukça iyiyiz ama yurt içi turizminde bir yavaşlama söz konusu" diye konuştu.

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