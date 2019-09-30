Taşıt kredisi faiz oranları değişti mi? Sıfır araç kredisi için faiz bilgileri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTaşıt kredisi faiz oranları değişti mi? Sıfır araç kredisi için faiz bilgileri
GeriEkonomi Taşıt kredisi faiz oranları değişti mi? Sıfır araç kredisi için faiz bilgileri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
30.09.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Taşıt kredisi faiz oranları değişti mi? Sıfır araç kredisi için faiz bilgileri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Taşıt kredisi faiz oranları değişti mi? Sıfır araç kredisi için faiz bilgileri

Bazı bankaların sıfır araç alımı için düşürdüğü taşıt kredisi faiz oranları, ticari ya da binek araç sahibi olmak isteyen pek çok kişinin gündemindeki konu olmaya başladı. Peki, taşıt kredisi faiz oranları değişti mi ? İşte, kamu bankalarının yayımladığı taşıt kredisi faiz oranları hakkında merak edilen bazı bilgiler

Binek araçlarda toplam 4 marka, ticari araçlarda ise 7 markada geçerli olacak olan taşıt kredisi faiz oranları, sıfır araç sahibi olmak isteyenler için önem arz edecek. Peki, taşıt kredisi faiz oranları hangi banka için kaç orana sahip olacak? İşte, güncel taşıt kredisi faiz oranları ve geçerli olan marka bilgileri

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Taşıt kredisi faiz oranları, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubelerinde geçerli olmaktadır. Yerli üretimi desteklemek amacıyla sadece Türkiye'de üretim yapan firmaların araçlarına sağlanan bu imkan, binek araçlar için 50 ila 120 bin lira arasında değişirken, ticari araçlarda ise 72 ila 120 bin lira arasında yer almaktadır.

Araç Tipi (0 KM)Kredi Tutarı (TL)Vade (Ay)Faiz Oranı (Aylık)
Binek Araçlar50 bin-120 bin TL18-36%0,49-%0,69
Ticari Araçlar72 bin-500 bin TL30-60%0,49-%0,69

Kampanya 01 Ekim ile 31 Aralık 2019 tarih aralığında geçerli olacak. 

Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, BMC, Otokar

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
İstanbullular arayışa girdi! İşte depreme dayanıklı evlerin fiyatları
Konut kredisi çekenlere faiz müjdesi! Yapılandırma geldi
Kredi kartı çalınanlar dikkat! Yargıtay kararını verdi
Düşük faizli taşıt kredisi kampanyasına büyük ilgi! İki marka daha katıldı