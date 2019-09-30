Taşıt kredisi faiz oranları değişti mi? Sıfır araç kredisi için faiz bilgileri
Bazı bankaların sıfır araç alımı için düşürdüğü taşıt kredisi faiz oranları, ticari ya da binek araç sahibi olmak isteyen pek çok kişinin gündemindeki konu olmaya başladı. Peki, taşıt kredisi faiz oranları değişti mi ? İşte, kamu bankalarının yayımladığı taşıt kredisi faiz oranları hakkında merak edilen bazı bilgiler
Binek araçlarda toplam 4 marka, ticari araçlarda ise 7 markada geçerli olacak olan taşıt kredisi faiz oranları, sıfır araç sahibi olmak isteyenler için önem arz edecek. Peki, taşıt kredisi faiz oranları hangi banka için kaç orana sahip olacak? İşte, güncel taşıt kredisi faiz oranları ve geçerli olan marka bilgileri
TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?
Taşıt kredisi faiz oranları, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubelerinde geçerli olmaktadır. Yerli üretimi desteklemek amacıyla sadece Türkiye'de üretim yapan firmaların araçlarına sağlanan bu imkan, binek araçlar için 50 ila 120 bin lira arasında değişirken, ticari araçlarda ise 72 ila 120 bin lira arasında yer almaktadır.
|Araç Tipi (0 KM)
|Kredi Tutarı (TL)
|Vade (Ay)
|Faiz Oranı (Aylık)
|Binek Araçlar
|50 bin-120 bin TL
|18-36
|%0,49-%0,69
|Ticari Araçlar
|72 bin-500 bin TL
|30-60
|%0,49-%0,69
Kampanya 01 Ekim ile 31 Aralık 2019 tarih aralığında geçerli olacak.
Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:
Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais
Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, BMC, Otokar
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