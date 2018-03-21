Tarımsal sulamaya 3 milyar liralık destek
TÜRKİYE’DE yağmurlama ve damla sulama sistemlerinin kurulması amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında sunulan destekler ve Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerince sağlanan imkanlar sonucu 2006’dan geçen yılın sonuna kadar toplam 267 bin 924 projeye yaklaşık 3 milyar liralık destek verildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, tarım alanlarının suya kavuşturulması, küçük, parçalı ve dağınık parsellerin toplulaştırılması amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Ekonomik olarak sulanabilir durumdaki 8.5 milyon hektarlık alandaki çalışmalar sonucu 6.2 milyon hektarlık alan sulamaya açıldı. 2023 yılına kadar kalan alanlarda da çalışmaların tamamlanması, bununla birlikte 14 milyon hektar alanın toplulaştırılması hedefleniyor.
Bakanlık, “vahşi sulama” yerine “modern sulama yöntemleri”nin kullanılmasını sağlamak amacıyla 2006 yılında yağmurlama ve damla sulama sistemlerinin yüzde 50 hibeyle desteklemesini amaçlayan KKYDP’yi başlattı. 2008’de de su tasarrufu sağlayan modern sulama sistemlerinin sübvansiyonlu (sıfır faizli) kredilerle Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince desteklenmesine yönelik projeyle destekleme imkanları genişletildi.
Yağmurlama ve damla sulama sisteminin kurulması için 2006’dan geçen yılın sonuna kadar geçen süreçte Türkiye genelinde 7 milyon 329 bin 644 dekar alanda uygulanan 267 bin 924 projeye 3 milyar 98 milyon 263 bin 654 lira destek verildi. 81 ilde, damla ve yağmurlama sistemlerinin yanında, çeşitli modellerdeki sulama makineleri hibe kapsamına alınarak, belirli ölçeğin üzerindeki sulama alanlarında yıllık bakım maliyetlerinin düşürülmesi, işletme kolaylığı, daha etkin sistem tertibi sağlandı. Üreticiler, verilen destekle kolay montaj imkanlarına da kavuştu.
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