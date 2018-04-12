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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
12.04.2018 - 16:51, Son Güncelleme:

Tarımsal ithalatta yeni trend egzotik meyve ve şifalı bitkiler

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Tarımsal ithalatta yeni trend egzotik meyve ve şifalı bitkiler

Son dönemde egzotik meyvelerin ve şifalı bitkilerin tüketim talebi artıyor. Son olarak Verita tarafından tüm Türkiye’deki CarrefourSA’larda satışa sunulan  Peru’nun şifalı bitkisi taze zerdeçal, düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Taze zerdeçal tanıtım davetine Peru Ticaret Ataşesi Fernando Albareda, CarrefourSA Kategori Gıda Genel Müdür Yardımcısı Ayşin Işıkgece, İdeal Tarım Yönetim Kurulu Başkanı S. Zeki Birincioğlu ile Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli ve şef Vedat Başaran katıldı.

Davette konuşan Peru Ticaret Ataşesi Fernando Albareda, Peru ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi ve tarımsal ürünlerin payıyla ilgili bilgi verdi. Albareda 2017 yılında, Peru’nun Türkiye’ye 49 milyon dolar ihracat yaptığını belirterek en büyük ihraç kalemlerinin çinko ve altın olduğuna dikkat çekti.

Albareda, ticaret hacminde tarımsal ürünlerin ve egzotik meyvelerin giderek artan payına işaret etti. Üzüm, yaban mersini, mango, kuşkonmaz ve avokado gibi egzotik ürünlerin yanı sıra Peru’dan ihraç edilen başlıca tarımsal ürünlerin kinoa, enginar konservesi, chia tohumu ve bakliyat olduğunu vurguladı.

Fernando Albareda, taze zerdeçalın ise Peru’nun önemli bir ihraç kalemi olduğunu belirterek 2017 yılında Peru'dan toplam 5.83 milyon dolar değerinde 1.837 ton taze zerdeçal ihracatı yapıldığını söyledi.

TEK SEFERDE 20 TON ZERDEÇAL SİPARİŞİ

Ticaret Ataşesi Albareda Türkiye’ye ise, ilk taze zerdeçal ihracatının 2018 yılı şubat ayında gerçekleştiğini belirterek, tek seferde 20 ton zerdeçal ihracatının yapıldığı bilgisini verdi. Albareda bunun parasal değerinin ise yaklaşık 111 bin dolar olduğunu kaydetti.

Tarımsal ithalatta yeni trend egzotik meyve ve şifalı bitkiler


Albareda, Peru’dan Türkiye’ye kısa ve orta vadede daha fazla ihracat potansiyeli taşıyan diğer ürünlerin ise kahve, kakao, enginar, maca kökü bitkisi, amarant bitkisi ve kuşkonmaz olduğunu da ifade etti.

İdeal Tarım Yönetim Kurulu Başkanı S. Zeki Birincioğlu, 20 yıldır en iyi meyve ve sebzeleri bulmak için dünyayı dolaştıklarını belirterek, “Dünyanın Meyvesi konseptiyle 6 kıta ve 36 ülkeden onlarca meyvenin Verita markası ile ülkemizdeki raflarda yer almasını sağlıyoruz. İthalat yoluyla oluşan farkındalık sonucunda artık pek çok ürün ülkemizde yetiştiriliyor. Ülkemiz coğrafyası çoğumuzun henüz adını bile bilmediği pek çok tropikal meyvenin ihracatını yapabilme potansiyelini barındırıyor” dedi.

Taze zerdeçalın son yıllarda tüm dünyada sağlıklı beslenme trendleri arasına girmeyi başarmış bir “Süper Gıda” olduğuna dikkat çeken Birincioğlu, şunları kaydetti: “Bugüne kadar az miktarlarda ithal edilen taze zerdeçal sabit giderlerden etkilenerek raflarda çok yüksek fiyatlara satılmaktaydı. CarrefourSA mağazalarında satılmak üzere Peru’dan konteyner bazında zerdeçal ithalatı yaptık. CarrefourSA’nın bu aksiyonu ile ürün makul fiyatlara erişti. Böylece bir ailenin tüketimi için yeterli olan 100 gram taze zerdeçal artık herkesin ulaşabileceği fiyata 1.5 liraya satılıyor.”

 

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