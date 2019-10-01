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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.10.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Tarım ve ormancılıkta 3 yıllık yol haritası belli oldu

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Tarım ve ormancılıkta 3 yıllık yol haritası belli oldu

YEP'e göre, yeni tarımsal destekleme modeli ile üretim ve verimde artış sağlanacak Et arzını ve fiyat istikrarını güven altına almak için üretim ve verimlilik artırılacak.

Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile tarım ve ormancılıkta gelecek 3 yılın yol haritası belirlendi.

AA muhabirinin "Değişim Başlıyor" ana temasını taşıyan 2020-2022 dönemini kapsayan YEP'ten yaptığı derlemeye göre, programda, tarım ve orman alanıyla ilgili 6 eylem planına yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluğunda ormanların sürdürülebilir yapısı korunarak ekonomik, ekolojik, sosyo-kültürel katma değeri artırılacak, kıymetli ağaç tür ve miktarında artış için Endüstriyel Plantasyon Ana Planı hazırlanacak.

Su ürünlerine ilişkin yeni üretim alanları çevresel faktörler göz önünde bulundurularak belirlenecek ve izinleri önceden alınarak yatırıma hazır hale getirilecek. Su ürünlerinin ihracatında sektörle birlikte hedef pazarlara yönelik çalışmalar yapılarak ihracat ve ürün çeşitliliği artırılacak. Su ürünlerinde geçen yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti.

Yeni tarımsal destekleme modeli ile üretim ve verimde artış sağlanacak.

ET FİYATLARINDA İSTİKRAR VURGUSU

Et arzını ve fiyat istikrarını güven altına almak ve ithal bağımlılığını azaltmak için büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı sektörlerinde üretim ve verimlilik artırılacak. Geçen yıl haziranda 64,7 milyon olan Türkiye'nin toplam hayvan varlığı bu yıl haziranda 70 milyona yaklaştı.

Yerli ve milli tohum üretim kapasitesi ve sertifikalı tohum kullanım oranı artırılarak tohum ithalatı azaltılacak, verimlilik öncelikli olacak. Bu sayede üretim ve tüketim zincirinde gıda güvenliği ve güvenirliği sağlanacak.

Türkiye'de sertifikalı tohum üretimi 2002'de 145 bin ton iken, 2018'de 1 milyon 59 bin tona ulaştı. Geçen yıl sektördeki ithalat 178 milyon dolar, ihracat 152 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

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