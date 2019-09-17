Tarım ve Orman Bakanlığı OGM memur alımı başvurusu nasıl yapılır?
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine gerçekleştirilecek olan OGM memur alımı için süreç kaldığı yerden devam ediyor. Farklı pozisyonlar için gerçekleştirilecek Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için süreç, kurumun resmi internet sitesinden devam edecek. Peki, OGM memur alımı başvurusu için şartlar neler olacak ve başvuru nasıl yapılabilecek? İşte, isealim.ogm.gov.tr üzerinden yapılabilecek olan başvuru hakkında bazı bilgiler
OGM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli memur alımı başvurusu, yüzlerce kişi için istihdam kapısı olacak. Peki, Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru işlemi için gerekli olan şartlar neler olacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
12 EYLÜL TARİHİNDEKİ BAŞVURULARDA HANGİ POZİSYONLARA ALIM YAPILACAK?
12 Eylül tarihinde başlayan başvuru sürecinde 50 mühendis, 65 avukat, 11 biolog, 11 laborant,1 tekniker, 708 büro personeli, 300 şoför alımı için müracaatlar kabul görecek.
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sözleşmeli personel olarak istihdam edeceği adaylar için 12.09.2019-23.09.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresinden başvuruları alacak. Başvurular, E-Devlet şifresi ile alınabilecek.
Orman Muhafaza Memuru ve Orman Mühendisi olarak istihdam edilecek olan adaylar ise 24.09.2019-07.10.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacak.
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?
Farklı pozisyonlarda yapılacak olan alımlar için adaylarda farklı kriterler aranacak. Alımı gerçekleştirilecek olan personellerin 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması önem arz edecek.
Başvuruda aranacak özel şartlar ise şu şekilde olacak;
1 - 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
2- Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,
3- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;
-En az C sınıfı ehliyete sahip olmak,
4- Avukat pozisyonuna başvuranlar için;
- Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
- Baro kayıt belgesine sahip olmak,
Orman Mühendisi olarak istihdam edilecek olanlar için Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,
Entomoloji alanında mühendis pozisyonunda istihdam edilecekler için, orman mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak ve orman entomolojisi dalında yüksek lisans yapmış olmak,
Fitopatoloji alanında mühendis pozisyonunda istihdam edilecekler için, orman mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak ve orman fitopatolojisi dalında yüksek lisans yapmış olmak,
Orman Muhafaza Memuru olarak istihdam edilecek olanlar için Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,
şartları aranacak.
Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
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