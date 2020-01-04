Tarım ve hayvancılığa kredi dopingi

TARIM kredilerinde yeni dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla önümüzdeki 3 yılda, tarımsal kredilerde uygulanacak indirim oranları belirlendi. Genç girişimcilerin, yurtiçinde doğan hayvanları alan yatırımcıların, kadın çiftçilerin, organik tarım uygulamaları yapanların sıfır faizle kredi kullanımına imkân sağlayan karar, kredi limitlerini de arttırıyor.

MİNİMUM % 50 İNDİRİM

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 2022 yılı sonuna kadar kullandıracağı düşük faizli tarımsal kredilerin limitleri ve kriterleri yeniden belirlendi. Karara göre, tarımsal kredilerde yüzde 9’a kadar düşürülen faizler, düşük faizli işletme ve yatırım kredilerinde, üç istisna dışında, minimum yüzde 50 indirimli uygulanacak ve yüzde 4.5’a çekilecek. Hayvancılıkta belli koşulların sağlanması durumunda indirim oranı yüzde 100’e kadar çıkabilecek ve sıfır faizle kredi kullandırılacak. Burada aranan koşullar ise, “öncelikle bölge yatırımı olması, atıl işletme alımı, kendi yemini üretme-mera kullanımı, yurt içinde doğan hayvan alımı, jeotermal-yenilenebilir-atık enerji kullanımı, organik tarım-iyi tarım uygulamaları, genç girişimci-çiftçi, kadın girişimci-çiftçi olunması” olacak. Şartların her biri için 10 puanlık ekstra indirim söz konusu olacak. Faiz indirim oranı yüzde 100’ü ise geçemeyecek.

LİMİTLER ARTtIRILDI

Kararda her alanda verilecek kredilerin detayları yer aldı. Buna göre sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde kredi üst limiti 12.5 milyon TL’den 25 milyon TL’ye çıkarılacak. Kredi minimum yüzde 50 faiz indirimiyle kullandırılacak ve yüzde 4.5’a çekilecek. Eğer belirlenen şartlara uyulursa, indirim oranı artırılacak. Örneğin bu alanda yatırım yapan bir işletme, organik tarım koşulunu da yerine getirirse, faiz indirimi 10 puan daha artacak ve yüzde 60 olacak. Bu durumda uygulanacak faiz yüzde 3.6 olacak. Yatırımcı eğer genç girişimci-çiftçi kriterini karşılarsa 10 puan daha indirim alacak ve uygulanacak faiz yüzde 2.7’ye düşecek. Bu yolla yapılacak indirim oranı yüzde 100’ü geçmeyecek.

BÜYÜKBAŞA BÜYÜK DESTEK

Geleneksel hayvansal üretimde ise 250 bin lira olan kredi üst limiti, 1.5 milyon TL’ye kadar çıkarılacak. Bu alanda 100 bin liraya kadar krediler sıfır faizli olacak. 100 bin liranın üzerindeki krediler ise, minimum yüzde 50 indirimle kullandırılacak. Koşulların sağlanmasına bağlı olarak faizde uygulanacak indirim oranı yatırım kredisinde yüzde 90’a kadar, işletme kredisinde yüzde 100’e kadar çıkacak. Damızlık düve yetiştiriciliğinde kredi üst sınırı 7.5 milyon TL’den 10 milyona çıkarılırken, minimum faiz indirimi yüzde 75 olacak.

Önceki kararda üst limiti 5 milyon lira ve faiz indirimi yüzde 50 olan büyükbaş hayvan besiciliğinde kredi limiti yüzde 100 artışla 10 milyon liraya çıkarıldı. Büyükbaş hayvan besiciliğinde de yatırım kredilerinde öncelikli bölge yatırımı, atıl işletme alımı, genç ve kadın girişimciye her birine yüzde 10 ilave faiz indirimi uygulanacak. Faiz indirim üst limiti yüzde 90 olacak. İşletme kredisinde ise 5 kriterin tamamını yerine getirirse yüzde 100 faiz indirimli kredi alabilecek. Küçükbaş hayvancılıkta da kredi üst limiti 3 kat artırılarak 15 milyon liraya çıkarılacak. Buradaki kredi indirim oranı yüzde 75’ten başlayacak.

SERADA LİMİTLER ARTTI

Seracılığa verilecek indirimli kredilerin kuralları da baştan yazıldı. Burada kredi üst limiti 10 milyon liradan 25 milyon liraya çıkarılırken, minimum indirim oranı yüzde 50 olacak. Jeotermal-yenilenebilir enerji kullanımı, yurt içi sertifikalı tohum kullanımı, organik-iyi tarım uygulamaları, genç çifti, kadın çiftçi koşullarına uyulması halinde ise indirim yüzde 100 olacak. Modern basınçlı sulama sistemleri yatırımlarına verilecek kredilerin limiti de 5 milyon liraya kadar çıkarılacak ve faiz indirimi yüzde 75 olacak. Yurt içinde kullanılan makine alımı yapılırsa ise, sıfır faiz uygulanacak. Sözleşmeli üretim kredilerinde ise, üst limit 50 milyon TL’ye kadar çıkacak. Burada yüzde 50 indirimli faizle başlanacak, yurtiçi sertifikalı tohum kullanımı ve stratejik bitkisel ürün seçiminde indirim oranı artırılacak ve yüzde 80’e çıkabilecek.