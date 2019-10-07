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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.10.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Tarım Kredi'den yem ve tohumda indirim kampanyası

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Tarım Kredi'den yem ve tohumda indirim kampanyası

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz "Sertifikalı tohum ve yem için şartları yerine getiren ortaklarımıza yıllık yüzde 4 maliyetle kredi kullandırmaya başlıyoruz" dedi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, çiftçi ve üreticiler için sertifikalı tohum ve yemlerde sabit vadeli satış ile karma hayvan yemi kampanyasına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, bütün tarımsal girdilerde maliyetlerin düşürülmesi yönünde çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Sertifikalı tohum ve yem için şartları yerine getiren ortaklarına yıllık yüzde 4 maliyetle kredi kullandırmaya başladıklarını belirten Poyraz, "Sabit maliyetli bir vadeli satış sistemi ki pilot olarak öncelikle sertifikalı tohum ve yemde kredi kullandırımına gidiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın imkanlarıyla ve kooperatifimizin imkanlarını birleştirerek ortaklarımıza farklı bir kampanyayla ve kredilendirme metodu uygulamaya geçiyoruz." diye konuştu.

Poyraz, uygulama kapsamındaki ürünlerde çiftçilerin 10 bin liralık kredi çektiklerinde, değişken faiz hesabı yapılmadan, dönem sonunda 10 bin 400 lira ödeyeceklerini dile getirdi.

İndirimli kredilerden yararlanmak isteyen çiftçilerin Hazine ve Maliye Bakanlığınca istenen kriterleri yerine getirmeleri gerektiğini ifade eden Poyraz, "Mesela sertifikalı tohumlarda olan kampanyadan yararlanmak isteyen çiftçimiz, TARSİM sigortasını da yaptırmak zorunda." dedi.

Poyraz, 50 kilogramlık çuvaldaki bütün hayvan yemi çeşitlerinde de 8 liralık indirime gittiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Hesabımızı yaptık, 50 kilogramlık çuvalda yemde fiyat ne olursa olsun 8 liralık indirim yapıyoruz. Farklı fiyattaki farklı ürünlere de indirim oranı farklı yansıdı. Fiyatlardaki düşüş bazı ürünlerde yüzde 15 gibi ciddi bir orana tekabül ederken bazılarında yüzde 12, yüzde 10 gibi gerçekleşti. Çiftçilerimizin en çok kullandığı sığır besi yemi 71 liradan 63 liraya düşüyor ki bunda yüzde 11,2 indirime gitmiş oluyoruz. Daha spesifik buzağı yemlerinde ise yüzde 15'e yakın indirim söz konusu. "

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