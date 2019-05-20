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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.05.2019 - 16:47, Son Güncelleme:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 172 yaşında

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 172 yaşında

Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili Mehmet Zeki Adlı, "Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etme, güncelleme, taşınmazlara yönelik politikalar belirleme ve yönetme konularında lider kurum olma vizyonumuzla vatandaşlarımıza 172'nci yılımızda da en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili Mehmet Zeki Adlı, taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etme, güncelleme, taşınmazlara yönelik politikalar belirleme ve yönetme konularında lider kurum olma vizyonuyla vatandaşlara 172'nci yılda da kaliteli hizmet sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Adlı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilatının kuruluşun 172. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kurumun iki asra yakın zamandır vatandaşların güveninin ve mülkiyetinin teminatı olduğunu ifade etti. Merkez ve taşra teşkilatıyla Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde yaklaşık 25 milyon vatandaşa hizmet sunduklarını aktaran Adlı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün köklü bir kurum olduğunu vurguladı.

Adlı, Defterhane-i Amire Kalemi adıyla 21 Mayıs 1847'de kurulan Genel Müdürlüğün, 1871'de Nezarete dönüştürülerek Defter-i Hakani Nazırlığı olduğunu ve bugün de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olarak hizmet verdiğini belirtti.

Bilgi teknolojilerini en iyi şekilde kullanarak "web Tapu", "Tapu Takas", "e-haciz", "e-terkin", "Parsel Sorgulama", "e-randevu" gibi projelerle vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunmak için alt yapılarını geliştirmeye devam ettiklerini bildiren Adlı, "Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etme, güncelleme, taşınmazlara yönelik politikalar belirleme ve yönetme konularında lider kurum olma vizyonumuzla vatandaşlarımıza 172'nci yılımızda da en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Adlı, vatandaşların "e-devlet" portalı üzerinden ulaşabildikleri "Web-Tapu" sistemi sayesinde, artık tapu dairesine gitmeden hızlı, kolay ve güvenilir şekilde işlemlerini yapabildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Olası doğal afet hallerinde hizmetlerimizde herhangi bir aksama yaşanmaması ve vatandaşlarımıza hızlı, güvenli, kaliteli ve kesintisiz hizmet verebilmek için Yozgat ilimizde Felaket Kurtarma Merkezi kurulmuştur. Kurumumuzun tapu sistemi ve mülkiyet belirleme alanındaki çalışmaları uluslararası arenaya da taşınmış olup, Berlin Büyükelçiliğimizde kurulan tapu ataşeliği ile Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın tapu işlemleri de yapılabilmekte olup, ayrıca 12 ülkede daha açılacak temsilciliklerle de yurt dışında yaşayanların da tapu kadastro işlemlerini daha kolay yapabilecekleri bir sistem oluşturulacaktır. "

"MAHALLE VE KÖY KADASTROLARININ YÜZDE 74,5'İ TAMAMLANDI"

Adlı, 52 binin üzerindeki mahalle ve köyde yapılan kadastro çalışmalarının 2003 yılına kadar yüzde 74,5 oranında tamamlandığını, 2003 yılından sonra özel sektörden de yararlanarak bu çalışmaların tamamen bitirildiğini anlattı.

Kurumun gelişmiş teknolojilerden yararlanarak insanların ihtiyaç duyduğu taşınmaz değer haritalarının ve meskun alanlardaki taşınmazların üç boyutlu üretimi çalışmalarına başladığını bildiren Adlı, şu bilgileri paylaştı:

"Tusaga-Aktif (CORS) projesiyle, harita ve kadastro çalışmalarında coğrafi konum bilgileri hassas ve güvenilir biçimde toplanarak, Türkiye ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde 24 saat gerçek zamanda coğrafi konumu 3-4 cm duyarlılığında belirleyen bir sistem kurulmuştur. Toplamda 158 adet istasyonla,10 binin üzerinde kamu ve özel sektör kullanıcısına hizmet verilmektedir. Kurumumuz bünyesinde son teknolojiyle donatılmış dijital hava kamerası olan iki adet uçağımız ile fotogrametrik haritalar üretilmektedir. Hava fotoğraflarındaki görüntü hataları giderilerek ölçeklendirilen ortofoto görüntüler ve ortofoto haritalar, kadastro güncelleme çalışmalarının karar destek ve kalite kontrol aşamalarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca ortofoto haritalar coğrafi bilgi sistemleri, kentsel dönüşüm, afet yönetimi, kent bilgi sistemleri gibi mühendislik projeleri için önemli bir altlık oluşturmaktadır. Harita Bilgi Bankası sistemi sayesinde, meta verilere, ilgili kurumlarca internet üzerinden erişim sağlanarak, mükerrer harita üretiminin önüne geçilmektedir."

Osmanlı Devleti'ne ait resmi belgeleri korumaya büyük önem verdiklerinin altını çizen Adlı, arşivdeki belgelerin sadece Türkiye'nin değil Osmanlı toprağı olup günümüzde bağımsızlığını kazanan 26 ülkenin de kayıtlarını kapsadığını, bu nedenle de sanip oldukları arşiv varlıklarının milli olduğu kadar milletler arası bir önem ve değer de taşıdığını bildirdi.

Adlı, "TARBİS Projesi ile 26 ülkeye ait 25 milyon civarında eski harfli tapu kaydının çevirisi yapılmış, 3 milyon pozdan oluşan mikrofilme alma ve dijitalleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir, tüm bu çalışmalar yerli ve yabancı çok sayıda araştırmacının hizmetine sunulmuştur. Arşivimizde yaklaşık 700 bin cilt defter, 27 bin fasikül ve 32 bin belge bulunmaktadır. Yılda yaklaşık 25 bin eski harfli tapu kaydının çevirisi yapılmaktadır." bilgisini verdi.

Genel Müdür Vekili Adlı, kuruluşunun 172'nci yıl dönümünü kutlayan Tapu ve Kadastro Teşkilatının gelişimine ve büyümesine katkı sunan tüm çalışanlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

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