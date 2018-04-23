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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
23.04.2018 - 10:15, Son Güncelleme:

Tanesi 150 TL! Tüm dünyadan yoğun talep görüyor

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Tanesi 150 TL! Tüm dünyadan yoğun talep görüyor

Ordu'da ağ kafeslerinde yetiştirilen ve tanesi ortalama 150 liradan satışa sunulan somon balığının, yurt içinin yanı sıra yurt dışından da yoğun talep görmesi üreticisinin yüzünü güldürdü.

Karadeniz'de yaklaşık 20 yıl önce üretimine deneme amaçlı başlanılan ve aradan geçen süre içerisinde üretimi artırılan somon balığı yurt içi ve dışından talep görüyor.

Perşembe ilçesinin 700 ila 900 metre açığında, 50-60 metre derinliğe kurulan ağ kafeslerinde üretilen somon balığının tanesi ortalama 4,5 kilogram geliyor.

Kilosu 35 ila 40 lira ve tanesi ortalama 150 liradan alıcı bulan somon, lüks restoranların yanı sıra yurdun çeşitli yerlerindeki otel ve restoranlarda da sofraları süslüyor.

Tanesi 150 TL Tüm dünyadan yoğun talep görüyor

 

"BÖLGEDE YETİŞTİRİLEN SOMON, DİĞER ÜLKELERİN BALIĞINA GÖRE DAHA LEZZETLİ"

Ordu Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nde kültür balıkçılığının Perşembe ilçesi tarafında yoğun olarak yapıldığını söyledi.

Perşembe ilçesi açıklarına kurulan ağ kafeslerinde levrek, çipura ve somon üretildiğini dile getiren Karadeniz, son yıllarda Karadeniz'de yetiştiriciliği artan ve Norveç somonu olarak da bilinen somon balığına ilginin arttığını ifade etti.

Tanesi 150 TL Tüm dünyadan yoğun talep görüyor

Karadeniz, bölgede yetiştirilen somonun diğer ülkelerin balığına göre daha kaliteli ve lezzetli olduğunu vurgulayarak, "Bu lezzet ise Karadeniz'in suyundan ve tuz oranından kaynaklanıyor. Bunun farkında olan işletmeler ve tüketiciler somon balığına oldukça ilgi gösteriyor." dedi.

Ordu'da yetiştiriciliği yaygınlaşan somon balığının başta büyük iller olmak üzere yurdun birçok noktasına satıldığını aktaran Karadeniz, "Son yıllarda ilimizde yetiştirilen somona, Rusya ve Japonya başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden oldukça talep var. Arkadaşlarımız kapasiteleri ölçüsünde bu ülkelere somon ihracatında bulunuyorlar." diye konuştu.

 

"AVRUPALI ALICILAR, TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN SOMONUN LEZZETİNİN FARKINA VARDI"

Perşembe ilçesinde somon balığı üreten işletme sahibi Orkun Sezer ise ürettikleri balığın 4-5 kilo civarında geldiğini kaydetti.

Tanesi 150 TL Tüm dünyadan yoğun talep görüyor

Ordu'da ürettikleri somon balığına her geçen yıl ilginin arttığına dikkati çeken Sezer, "Şu anda İstanbul ve Ankara'ya sipariş yetiştiremiyoruz. Somon balığına talep epey fazla. Biz de elimizden geldiğince bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Sezer, bölgede 5 bin ton civarında somon üretimi yapıldığını belirterek, "Geçen yıl firma olarak Rusya ve Japonya'ya somon ihracatımız olmuştu. Bu sezon da ihracatımız devam edecek. Talep geldikçe ihracatın daha da artacağına inanıyoruz çünkü Avrupalı alıcılar, Türkiye'de üretilen somonun lezzetinin farkına vardı." dedi.

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