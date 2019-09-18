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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.09.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Tanesi 15 TL! Yok satıyor...

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Tanesi 15 TL! Yok satıyor...

Hem görünümüyle hem de tadıyla ilgi çeken ejder meyvesi, üretiminin büyük kısmının yapıldığı Mersin'de tanesi 15 liradan alıcı buluyor.

Mersin'de alternatif ürün olarak yaklaşık 80 dekar arazide yetiştirilen ve hasadı büyük oranda tamamlanan ejder meyvesi, üreticisinin yüzünü güldürdü.

Yılın büyük bir kısmına yayılan güneşi ve verimli toprakları sayesinde muz, kivi, avokado ve mango gibi birçok tropik meyvenin yetiştirildiği Mersin'de ejder meyvesinin üretimi de arttı. Yurt dışında "Dragon Fruit" olarak bilinen, Türkiye'de "Pitaya" olarak da adlandırılan meyve, çiftçilere sezonunda 4 kere hasat imkanı sunuyor.

Tanesi 15 TL Yok satıyor...
Ejder meyveleri, üreticileri tarafından dalından koparıldığı dönemde tanesi 15 liradan otellere, büyük marketlere ve turistik bölgelerdeki işletmelere satıldı. Hem görünümü hem de tadıyla ilgi geçen, antioksidan özelliğiyle de ön plana çıkan ejder meyvesi, "yok sattığı" hasat döneminde üreticisini sevindirdi.
Tanesi 15 TL Yok satıyor...
DEKAR BAŞINA VERİMİ EN YÜKSEK MEYVE

Mersin Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ejder meyvesi üretiminin, tarım kenti Mersin'de hız kazandığını söyledi. Meyvenin kentteki geçmişinin 10 yılı bulduğunu aktaran Abalı, "Mersin'de 20'ye yakın üretici, 80 dekar alanda ejder meyvesi üretimi yapıyor." dedi.

Tanesi 15 TL Yok satıyor...
Abalı, kentin tropik ve subtropik meyvelerin yetiştiği nadir illerden biri olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Muzla başlayıp, sonrasında avokado ve mango gibi ürünlerin yetiştirildiği, bunu ejder meyvesinin takip ettiği Mersin'de, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Müdürlüğümüz bu tür ürünlerin yetiştirilmesini destekliyoruz hatta bu meyvenin serasını yapmak isteyen üreticileri, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Yatırım Programı kapsamında 2,5 milyon lira olan projelerin yarısına kadar destekleyebiliyoruz. Üretimin artmasını istiyoruz çünkü kentte küçük parselli araziler çok fazla. Dolayısıyla dekar başına verimi en yüksek meyve pitaya. Taneyle satılıyor. Bir üretici arkadaşımız Rusya'ya ve Avrupa ülkelerine ihracata başladı. Meyve ihracatının yanı sıra fidan ihracatı da yapılıyor."
Tanesi 15 TL Yok satıyor...
ÜRETİCİ REKOLTE VE FİYATTAN MEMNUN

Erdemli ilçesinde 5 dönüm alanda üretim yapan Oğuzhan Kılıç da meyvenin birçok çeşidini yetiştirdiklerini, her birinin farklı lezzette olduğunu belirterek, "Burada bu yıl 4. hasadımızı yapıyoruz. Havalar elverişli olursa bu sayı 5 ve 6'ya kadar çıkabiliyor. En son yaptığımız hasatta 2 bin adet meyve topladık. Bu meyvelerin tamamı anında, İstanbul, Antalya, Kayseri gibi illere dağıtıldı. Bir gün içinde bütün meyveler satıldı." ifadesini kullandı.

Tanesi 15 TL Yok satıyor...
Meyvelerin, rağbetin artmasıyla semt pazarlarına kadar ulaştığına dikkati çeken Kılıç, "İnsanlar artık alışverişlerinde, ejder meyvesinin o alıcı pembe rengini görmeye başladılar. Birçok eve yavaş yavaş girmeye başladı. Üretim arttıkça ürün pazarlara kadar geldi. Bu fidanlar, meyveler en çok Mersin'de bulunuyor." diye konuştu.
Tanesi 15 TL Yok satıyor...
Kılıç, tanesini 15 liradan sattıkları meyvenin önemli bir kazanç kapısı olduğunu belirterek, "Sezonun sonunda 4 bin 500'e yakın meyve aldık." dedi. Yurt dışından da birçok firmaya ürün gönderdiklerini dile getiren Kılıç, hem rekoltenin hem de elde ettikleri gelirin kendilerini memnun ettiğini söyledi. 
Tanesi 15 TL Yok satıyor...

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