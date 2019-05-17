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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
17.05.2019 - 07:43, Son Güncelleme:

Tahvilini ödemeyen Analiz Faktoring yöneticilerine suç duyurusu

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Tahvilini ödemeyen Analiz Faktoring yöneticilerine suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu yaklaşık 120 milyon lira civarındaki tahvilini ödemeyen Analiz Faktoring’in yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Uzun süredir ihraç ettiği tahvilleri ödemeyen Analiz Faktoring’e ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu inceleme başlatmıştı.

Borsa İstanbul ise defalarca şirketi ödeme yapması konusunda uyarmıştı. BİST bununla da kalmayıp şirketin borçlanma araçlarını “Borçlanma Araçları Piyasası Gözaltı Pazarı”na almıştı.

Kurul dün yaptığı toplantıda Analiz Faktoring’in tahvil geri ödemesini neden yapmadığını tespit etti.

Yaklaşık 120 milyon lira civarındaki tahvili geri ödemeyen şirkete ilişkin yapılan inceleme sonucunda SPK suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Suç duyurusuna neden olan eylemi SPK şöyle açıkladı:

“Tahvil ihraçlarından elde edilen gelirlerin faktoring ödemesi altında doğrudan NY Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. Ltd. Şti’ye, dolaylı olarak SNM Gayrimenkul Yapı ve İnşaat AŞ’ye aktarılarak Analiz Faktoring’in toplamda 105.707.828,26 TL zarara uğratılması”

7 KİŞİYE SUÇ DUYURUSU

Sermaye Piyasası Kurulu, şirketin tahvillerini ödememesine ilişkin olarak 7 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Şirketin yönetiminde bulunan Selim Tariç, Nesim Geron, Yaşar Gülcan, Mika Janti Tariç, Melih Gülcan, Hüsnü Nedim Yüksel, Mehmet Murat Yüksel Türk Ceza Kanunu’nun 37/1, 39 ve 155/2 maddelerine aykırı davranışları nedeniyle savcılığa bildirildi.

İŞTE O MADDELER:

Madde 37 - (1) Suçun kanunî tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur.

Madde 39 - (1) Suçun işlenmesine yardım eden kişiye, işlenen suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirmesi hâlinde, onbeş yıldan yirmi yıla; müebbet hapis cezasını gerektirmesi hâlinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hâllerde cezanın yarısı indirilir. Ancak, bu durumda verilecek ceza sekiz yılı geçemez.

(2) Aşağıdaki hâllerde kişi işlenen suçtan dolayı yardım eden sıfatıyla sorumlu olur:

a) Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek veya fiilin işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat etmek.
b) Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek veya fiilin işlenmesinde kullanılan araçları sağlamak.
c) Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak.

Madde 155 - (2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi hâlinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

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