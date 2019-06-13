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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.06.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Suudi Arabistan'da şekerli içeceklere tüketim vergisi

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Suudi Arabistan'da şekerli içeceklere tüketim vergisi

Suudi Arabistan, petrol dışı gelirlerini artırmak için aralık ayından itibaren şekerli içeceklere tüketim vergisi uygulamaya başlayacak.

Suudi Arabistan Gelir ve Zekat Kurumu Yönetim Kurulu, 1 Aralık 2019'dan itibaren şekerli içeceklere vergi uygulama kararı aldı. Karar resmi gazetede yayımlandı. 

Riyad yönetimi, 2014'ten bu yana ham petrol anlaşmalarındaki gerileme nedeniyle gelirlerinde düşüş yaşıyor. 

Gelir ve Zekat Kurumu, 15 Mayıs 2018'de şekerli içecekler ve elektronik sigaraya vergi uygulanması için yönetmelikte değişiklik yapılmasını kabul etmişti.
 
Ülkede Temmuz 2017'de tütün, gazlı içecekler ve enerji içeceklerine yüzde 50 ila 100 oranında tüketim vergisi getirilmişti. 

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