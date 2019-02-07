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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
07.02.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Suudi Arabistan ilk uydusunu fırlattı

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Suudi Arabistan ilk uydusunu fırlattı

Suudi Arabistan, telekomünikasyon, internet, TV ve güvenli iletişim için Fransız Guyanası'ndan ilk başarılı uydu gönderimini tamamladı.

Suudi Arabistan, bu sabah SGS1 uydusunu Güney Amerika'da yer alan Fransız Guyanası'ndan başarılı bir şekilde fırlattı.
 
10 aydan daha kısa bir süre önce Veliaht Prens Muhammed bin Selman, uydunun aya inecek olan parçasına "bulutların üstünde" ifadelerini yazmıştı.
 
Ticaret Bakanlığı'nın blogunda yer alan bilgilere göre, uydu, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'da telekomünikasyon, daha güçlü internet bağlantısı, TV ve güvenli iletişim sağlayacak.
 
Öte yandan Kral Abdülaziz Bilim ve Teknoloji Kompleksi Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Mühendis Halid el-Falih, “Ulusal” olarak nitelendirdiği bu başarının, Kral Selman ve Veliaht Prens Selman'ın araştırma ve geliştirme sektörüne verdiği büyük desteğin ürünü olduğunu kaydetti.
 
Suudi Arabistan "2030" hedeflerine ulaştırmayı amaçlayan bu vizyon ile "milli" teknoloji alanında gelişmeyi sürdürerek, Suudi gençliğini geliştirme ve üretim alanında ileri teknolojiler üzerinde çalışmaya teşvik ediyor.
 
Suudi şirketleriyle stratejik ortaklığı bulunan uluslararası Lockheed Martin Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Richard Edwards, "Bu başarı, Kral Abdülaziz Bilim ve Teknoloji Şehri ve Suudi Arabistan ile olan keşif, bilim, teknik, kalkınma ve insan kaynakları alanlarındaki ilişkimiz bağlamında önemli bir adımdır" diye konuştu.
 
Fransız Guyanası üssünden bu sabah gerçekleştirilen Suudi ve Hint uydusunun fırlatılması, 2019'da fırlatılan ilk uydu olma özelliğini taşıyor. Uydulardan birinin üzerinde Suudi Arabistan bayrağı diğerinin üzerinde ise Hindistan bayrağı bulunuyor.
 
Kral Abdulaziz Bilim ve Teknoloji Şehri Uzay ve Havacılık Araştırmaları Genel Müdür Yardımcısı Dr. Talal es-Sudayri, Kral Selman ve Veliaht Prens Selman'ın bu sektöre sınırsız desteğine şahit olduklarını vurguladı.
 
Sudayri, ilk Suudi haberleşme uydusunun başarıyla fırlatılmasının ardından Suudi televizyonuna yaptığı açıklamada, “Kral Abdulaziz Bilim ve Teknoloji Kompleksi ile Arabsat arasında iki uydu üretimi için anlaşma yapıldı. Lockheed Martin ile yapılan anlaşma çerçevesince üretilen ilk uydu bu alandaki en son teknolojim ve iletişim ağını sağlayacaktır."
 
Milyonlarca Suudi Arabistan vatandaşı ve dünya, Kral Abdulaziz Bilim ve Teknoloji Kompleksi'nin (KACST), uyduyu başarılı bir şekilde fırlatılmasını canlı yayında takip ederek, Suudi Arabistan'ı yüksek teknoloji çağına taşıyan bu tarihi anları gururla izledi.
 
Suudi uydusu, tamamen Suudi Arabistan'a ait olan ilk uydu. Bu uydu ileri düzey genişbant iletişimi teknolojisi ile güvenli askeri iletişimi, uzak bölgelere ve afet bölgelerine iletişimi içeren birçok uygulama sağlayacak.
 
Arianespace, Suudi uydusunun Ariane-5 roketiyle uzaya fırlatıldığını doğrulayarak, bu roket türünün uyduları uzay yörüngesine taşımak için 103'üncü kez kullanıldığını kaydetti.
 
Lockheed Martin ile işbirliği içinde geliştirilen Suudi uydusu, geniş uydu üretim ve uzmanlığını test eden, üretimin ve testin her aşamasında firmanın belirlediği standartlara bağlı kalan uzman Suudi mühendislerin çabasıyla üretildi.
 
Uydunun amacı, yüksek hızlı Ka-Band uydu iletişimini, Suudi Arabistan'ın ihtiyaçlarını karşılayarak ulusal stratejik plana katkı sağlaması, devlet organlarının kullanımına yönelik ileri teknoloji telekomünikasyon hizmetleri sağlaması, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Afrika ve Orta Asya'nın büyük bölümleri için ticari şartnameler sağlaması. Bunun yanı sıra, uzay ve havacılık alanında istihdam sağlamak amacıyla yerel kapasiteyi geliştirerek insan kaynaklarına katkı sunmak da hedefler arasında.
 
Ulusal kadrolar tarafından yönetilecek, işletilecek ve kontrol edilecek olan Suudi uydusu, 20 kilowat kapasiteye sahip enerji üreten yüksek verimli güneş panellerinin yanı sıra, saniyede 34 gigabitlik bir çoklu ışın taşıma kapasitesine sahip. Yukarı ve aşağı sinyal ayarları aracılığıyla istasyonları geçmeden kullanıcılar arasında iletişimi sağlayabilen bir dağıtım birimine sahip olan uydu ayrıca, Arabsat’ın şirketlerinden biri olan Halasat için Ku-band iletişim ağını da taşıyor.
 
Uydunun ağırlığını azaltmaya ve ömrünü artırmaya yardımcı olan (elektrikli ve kimyasal) bir mekanizması olan uydu, 6,5 ton ağırlık ve 20 yıldan daha uzun bir ömre sahip hibrit sistemi barındırıyor. Ayrıca sıkışmaya karşı güvenli ve dirençli ileri teknoloji ile donatıldı.
 
Suudi Arabistan’a ait olan ilk iletişim uydusu olan SGS1 uydusu, Genişbant teknolojisi, güvenli iletişim, uzak bölgeler ve afet bölgelerine erişim imkanı sunacak.
 
Suudi Arabistan’daki kara istasyonlarını işletme ve kontrol mekanizmasına sahip olan uydu, Suudi telekomünikasyon altyapısı tarafından destekleniyor.  

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