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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.01.2020 - 17:46,Son Güncelleme:/

SunExpress'ten İzmir-Malatya uçuşlarında ücretsiz değişiklik imkanı

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SunExpress'ten İzmir-Malatya uçuşlarında ücretsiz değişiklik imkanı

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Elazığ’da meydana gelen ve Malatya’yı da etkileyen deprem nedeniyle İzmir - Malatya seferlerinde yolcularına ücretsiz değişiklik imkanı sunuyor.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, bilet değişikliği yapmak isteyen yolcular 444 0 797 numaralı SunExpress Çağrı Merkezi’ni arayarak rezervasyonlarını ücretsiz olarak değiştirebilecekler. 24 Ocak 2020 tarihi ve öncesinde İzmir kalkışlı Malatya seferlerine bilet rezervasyonu yapmış olan SunExpress yolcuları, 24 Ocak- 2 Şubat arasındaki tüm İzmir ? Malatya uçuşlarına bilet rezervasyonlarını ücretsiz olarak değiştirebilecekler.

SunExpress, deprem bölgesine yardım göndermek isteyen vatandaşların yardımlarını da ücretsiz olarak ulaştıracak. Malatya uçuşları ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ve deprem bölgesine yardım göndermek isteyen SunExpress misafirleri 444 0 797 numaralı SunExpress Çağrı Merkezi’ni arayabilecekler. 

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