Sümela Manastırı'nın açılışı turizmcileri sevindirdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSümela Manastırı'nın açılışı turizmcileri sevindirdi
GeriEkonomi Sümela Manastırı'nın açılışı turizmcileri sevindirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
26.05.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Sümela Manastırı'nın açılışı turizmcileri sevindirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sümela Manastırı'nın açılışı turizmcileri sevindirdi

TURSAB Doğu Karadeniz Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Kantarcı “Sümela Manastırı' nın kısmen bile olsa ziyarete açılmış olması özellikle kültür turlarına bir nebze soluk aldıracak” dedi.

Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde yer alan Sümela Manastırı’nda 3,5 yıldır sürdürülen ve ilk etabı bitirilen restorasyon çalışmalarının ardından birinci kısmının açılması turizmcileri ve bölge esnafını sevindirdi. 

Restorasyon çalışmaları nedeniyle 22 Eylül 2015 tarihinden itibaren 3,5 yılı aşkın süredir ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı’nın birinci avluya kadarki kısmı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, katılımı ile dün törenle ziyarete açılırken, konuyla ilgili TURSAB Doğu Karadeniz Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Volkan Kantarcı değerlendirmede bulundu.

Sümela Manastırı'nın kısmen bile olsa ziyarete açılmasının özellikle kültür turlarına bir nebze soluk aldıracağını belirten Kantarcı, “Restorasyon ve kaya düşme çalışmalarından dolayı zorunlu olarak kapatılmıştı. Son dönemlerde özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden gelen turist sayısında ciddi bir artış oldu. Buna paralel olarak da bölgemizdeki işletmelerin sayısı arttı. Otellerimizde çok ciddi sayı artışı var, yatak kapasitemizde seyahat acentelerimizde ve dolayısıyla artı elimizdeki pastanın dilimleri ufalmaya başlamıştı. Sümela Manastırı'nın kısmen bile olsa ziyarete açılmış olması özellikle kültür turlarına bir nebze soluk aldıracak" dedi. 

"KÜLTÜR TURİZMİ BÖLGEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ" 

Daha önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Vazelon ve Kuştul Manastırları' nın da mutlaka restorasyon kapsamına alınıp bunların da kısa zamanda turizme kazandırılmasını istediklerini hatırlatan Kantarcı "Onlarla ilgili projeler de hazırlanmış. Kısa zamanda onlarla ilgili restorasyon çalışmaları da başlayacak. Turizmi çeşitlendirmemiz pazar payımızı artırmamız gerekiyor. Bu bağlamda kültür turizmi bölgemiz için çok önemli. Devamında Kızlar Manastırının bitmiş olan çalışmaları sonrası açılmasını bekliyoruz. Önümüzdeki yıl Ayasofya tekrar ziyarete açılmış olacak. Trabzon müzesindeki çalışmalarda devam ediyor. Hepsinin aynı döneme rastlaması bir olumsuzluk ancak Sümela ile beraber başlamamız sevindirici” diye konuştu. 

Kantarcı, manastırın bir kısmının açılması bölgeye gelecek olan turistlerin geceleme sayısını artıracağını belirterek bunun da esnafa olumlu yansıyacağını sözlerine ekledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Sümela Manastırı'nın açılışı turizmcileri sevindirdi
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Bu uyarıları mutlaka okuyun
Bakan Pekcan müjdeyi verdi! Kuyruklar sona erecek
Tercüman cebe girdi