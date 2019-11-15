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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.11.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

Sri Lanka'dan Türk turistlere çağrı

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Sri Lanka'dan Türk turistlere çağrı

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen, Türkiye ile Sri Lanka arasında turizmin iki yönlü olarak yeterli düzeyde bulunmadığını belirterek, "İki ülke ilişkilerini geliştirmek için mesafeler sorun değil, farkındalık ve birbirini tanımak, yani bağlantıyı artırmak önemli." dedi.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülkenin turizm açısından çok önemli varlıklara sahip olduğunu, bu anlamdaki ilişkileri geliştirmek için farkındalığın artırılması gerektiğini söyledi. 

Sri Lanka'ya en fazla Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'tan turist geldiğini ifade eden Hassen, "Bu bağlamda mesafeler önemli değil, biz Türkiye'de ülkemiz adına farkındalığı artırmak istiyoruz." diye konuştu. Hassen, ATO Congresium'da gerçekleştirilen, yerli ve yabancı destinasyonların tanıtıldığı "TravelExpo Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı"na ülkesinden gelen turizm heyetiyle katıldıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Önümüzdeki günlerde de turizm ve ticaret alanında görüşmeler yapacağız. Ocak ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek turizm fuarına da katılmayı planlıyoruz. Sri Lanka'ya daha fazla turistin gelmesi için dikkatleri çekmek istiyoruz. Bu turizm hareketi iki yönlü de olabilir. Son 4-5 yıllık istatistiklere baktığımız zaman Türkiye ile Sri Lanka arasındaki turizm iki yönlü olarak yeterli seviyede değil. İki ülke ilişkilerine baktığımız zaman sorun mesafeler değil, farkındalık ve birbirini tanımak, yani bağlantıyı artırmak önemli."

"SRİ LANKA UYGUN EKONOMİK KOŞULLARLA TATİL YAPILABİLECEK BİR YER"

Sri Lanka'nın özellikle bulunduğu coğrafyaya göre uygun ekonomik koşullarla tatil yapılabilecek bir yer olduğuna işaret eden Hassen, nisan ayında yaşadıkları bombalı terör saldırılarının bölge turizmini olumsuz etkilediğini söyledi. Ülke güvenliği için alınan önlemlere rağmen, bu algıyı değiştirmekte zorlandıklarını dile getiren Hassen, "Talihsiz bir olay yaşadık ve turizm açısından da yara aldık. Şimdi ülkenin güvenli olduğunu anlatmak için maksimum çabayı gösteriyoruz. Yaşanan negatif olaylara rağmen turizm ve ticaret altyapımızı güçlendirmeye ve lojistik anlamda büyümeye devam ettik. Herkesi Sri Lanka'yı görmeye davet ediyoruz." dedi. 

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