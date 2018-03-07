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Spor ayakkabıda 3’üncülük koltuğu

Ceren BOZTEPE  
07.03.2018 - 21:53 | Son Güncelleme:

TÜRKİYE’ye 2011 yılında giren ve dünyada 160’tan fazla ülkede 2 bin 600’ün üzerinde mağazayla hizmet veren Amerikalı Skechers, Türkiye’de hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor.

Türkiye pazarında 7 yıldır Olka Spor çatısı altında faaliyet gösteren Skechers, Türkiye spor ayakkabı pazarında 3’üncü sıraya tırmandı. 3 binden fazla modele sahip olduklarını anlatan Olka Spor Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Kavşak, “Marka yıllık 160 milyon çiftten fazla ayakkabı satışıyla 2017 yılında dünyada 4.1 milyar dolar ciroya ulaştı” dedi. 2018 sonuna kadar yüzde 40 daha büyüyeceklerini kaydeden Yasin Kavşak, “Şu anda 1000’e yakın satış noktası ve online satış kanalımız var” dedi. 2017’den 2018’e kadar yüzde 50 büyüdüklerini kaydeden Kavşak, şöyle konuştu: “Mağaza sayımız ise şu an için 31. Yıl sonunda 40 mağazaya ulaşacağız. 400 kişiye istihdam sağladık. Türkiye’ye özgü modeller de üretmeye başladık. Her pazarın kendine özgü bir tüketim trendi var. Türk tüketicisine yönelik bir koleksiyon geliştirmemiz gerektiğini düşündük. Bununla ilgili 3 yıl önce çalışmaya başlamıştık. Şu anda da uyguluyoruz.”

Etiketler: Skechers , Ayakkabı , gazetehaberleri
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