SPK göz açtırmıyor! Bir kişiye 10.5 milyon lira ceza kesildi

Sermaye Piyasası Kurulu piyasa bozucu eylem içinde olanlara ilişkin göz açtırmamaya devam ediyor.

Çemaş Döküm hissesinde Sermaye Piyasası Kurulu fiyatla ilgili yanıltıcı izlenim uyandırılması nedeniyle büyük ceza kesti.

Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin ilgili maddeleri gereğince Özlem Erkan, Metin Ziya Tansu, Üzeyir Hakan Bayar, Burak Gedizlik, Osman Turgut Fırat, Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi, Işıklar Holding Anonim Şirketi, Özer Karalar ve Emre Aydın isimli kişi ve şahıslara toplamda 13.6 milyon lira ceza uygulandı.

BİR KİŞİYE 10.5 MİLYON LİRA CEZA!



Cezaların en yüklüsü Emre Aydın’a 10.587.904 lira, Özer Karalar’a 1.313.191 lira, Işıklar Holding’e 774.736 lira, Işıklar Enerji’ye ise 774.736 lira olarak öne çıktı.

Gediz Ambalaj hissesinde de Fuat Bölük’e fiyat hakkında yanıltıcı izlenim uyandırmak nedeniyle 51 bin 956 lira ceza kesildi.

Deniz Gayrimenkul hissesinde de Sefer Külük ve Necla Ateşoğlu’na fiyat hakkında yanıltıcı izlenim uyandırmak nedeniyle cezalar uygulandı. Sefer Külük’e 371.980 lira, Necla Ateşoğlu’na da 270.720 lira idari para cezası kesildi.

Peker Gayrimenkul’de ise Hasan Peker’e Genel kurul tarafından onaylanmış pay geri alım programı süresince Şirket paylarının borsada satılması nedeniyle 38 bin 308 lira ceza uygulandı.