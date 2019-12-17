Sosyal konutlar için ilk gün 17 bin 506 vatandaş başvurdu

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"ne dün talep toplanmaya başlandı. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek 100 bin sosyal konuta vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bu kapsamda, başvurunun başladığı ilk gün, ülke genelinde 17 bin 506 kişi konut sahibi olmak için başvuru yaptı.

En çok başvuru alan iller arasında İstanbul birinci oldu. İstanbul'un Arnavutköy ilçesi için 1560, Başakşehir ilçesi için 2 bin 758, Tuzla ilçesi için ise 2 bin 69 kişi başvurdu. Aksaray merkezde 994, Kayseri Melikgazi'de 556, Bursa Yıldırım'da 519, İzmir Karabağlar'da 474 kişi konut sahibi olmak için ilk adımı attı.

BAŞVURU ÜCRETİ

Vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle yatay mimari anlayışı doğrultusunda 2+1 ve 3+1 planda inşa edilecek konutlar için başvurularını T.C. Ziraat Bankası şubelerinden yapabilecek. Başvuru süresi, 15 Ocak 2020'de sona erecek projede yer almak isteyenlerin, 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için 1000 lira başvuru ücreti ödemesi gerekiyor.