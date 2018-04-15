Yurtdışına kaçan dev inşaat şirketinin sahibi iflas istedi
İnanlar İnşaat şirketinin patronu Serdar İnan, Twitter’dan bir basın açıklaması yaparak şirketinin iflasını istedi.
Hürriyet yazarı Jale Özgentürk’ün, yazısında İnan’ın Kanada ya da Avustralya’ya gittiğini ve kendisinden haber alınamadığını belirtmişti. Özgentürk ayrıca İnan’ın ‘kaçtı’ iddiaları üzerine bazı alacaklı bankaların da harekete geçtiğini ifade etmiş, “Bakalım önümüzdeki günlerde Serdar İnan’dan bir ses çıkacak mı?” demişti.
İnan Twitter’dan uzun bir açıklama yaparak, 53 yıldır faaliyet gösteren İnanlar İnşaat’ın kapısına kilit vurulduğunu açıkladı.
Şirketinde 600 çalışanının bulunduğunu aktaran İnan, çalışanların maaşlarını ilk kez bu ay ödeyemeyediklerini kaydetti.
Serdar İnan açıklamasında “Türkiye’deki şirketimizin mal varlığı rahatlıkla borçlarının kapanmasını sağlayacak seviyededir. Bu sebeple şirketimizin üzülerek iflasını istiyorum, ilgili resmi makamlardan ricam işlemlerin bu yönde yapılmasıdır, böylece hak sahipleri alacaklarını rahatlıkla alabileceklerdir” ifadesini kullandı.
İnanlar İnşaat'ın patronu Serdar İnan...
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