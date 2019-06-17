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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.06.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

Son dakika... Konut alacaklara önemli haber! Vakıfbank da kampanyaya katıldı

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Son dakika... Konut alacaklara önemli haber! Vakıfbank da kampanyaya katıldı

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Ekonomideki dengelenme döneminde enflasyonda düşüş trendinin başlayacağını öngören müşterilerimize Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisi ürünümüzle çözüm sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre banka ev sahibi olmak isteyenlere yeni bir konut kredisi sunuyor. VakıfBank, konut taleplerini erteleyen bireysel müşterilerine alternatif bir ürünle çözüm getiriyor. Gelecek dönemde enflasyon ve faizlerde düşüş bekleyen müşteriler, bugünden konut kredisi kullanarak ev sahibi olabiliyor.

VakıfBank, enflasyona endeksli mevduat ürününden sonra "Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisi" ile de enflasyondaki aşağı yönlü hareketlerde faizi azalan özelliğiyle müşterilerine kazanç vaat ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, tüm paydaşların yanındaki güç olma hedefiyle talep ve ihtiyaçlara yönelik özel ürünler geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Ekonomideki dengelenme döneminde enflasyonda düşüş trendinin başlayacağını öngören müşterilere Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisi ürünü ile çözüm sunduklarını ifade eden Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Böylelikle satın alma kararlarının ertelenmemesini temin ediyoruz. VakıfBank Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisi ile ev sahibi olmak isteyenler, ürün kapsamında iki farklı faiz uygulamasından yararlanabiliyor. Kredi paketinin ilk alternatifinde, önce sabit sonrasında değişken faiz oranı uygulanırken; ikinci alternatifinde ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değişim oranına Bankanın sözleşmede belirlenen marj oranını eklemesiyle belirlenecek olan 'değişken faiz oranıyla' kredi kullanılabilecek.

Ayrıca geri ödeme döneminde güncel oranlardan sabit faizli konut kredisine dönüş yapılabilecek. Üründeki kredilerin faiz oranları, vadesi boyunca piyasa oranlarına göre yapılandırma yapılmaksızın 3, 6 ya da 12 ayda bir güncellenecek. Güncelleme için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından referans kabul edilip ilam edilen TÜFE yıllık yüzde değişim oranı baz alınacak."

ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, ürünün birçok avantajı olduğunu belirtti.

Sabit faizli krediye dönüş yapılabileceğini ifade eden Üstünsalih, tüketiciyi koruyan tavan olacağını, otomatik güncelleneceğini ve erken kapatmak isteyenler için ideal olduğunu kaydetti.

Üstünsalih, Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredi kullanan müşterilerin, geri ödeme döneminde diledikleri zaman o dönemki sabit faizli konut kredisine geçiş yapabileceğinin altını çizdi.

Uygulanacak faiz oranının, sözleşmede belirtilen azami faiz oranını aşmayacağını ve tüketiciyi koruyan bir tavan faiz uygulaması olacağını vurgulayan Üstünsalih, "Müşteri tarafından seçilen periyoda göre faiz oranları otomatik olarak güncellenecek ve yeni ödeme planı, değişiklik gerçekleşmeden e-posta ile bildirilecek. Erken ödeme yapılması durumunda ise ödenen tutar için 'erken ödeme tazminatı' alınmayacak." değerlendirmelerinde bulundu.

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