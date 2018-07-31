Son dakika... Turizm rakamları açıklandı

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 463 milyon 809 bin $’ını kişisel harcamalar, 1 milyar 580 milyon 782 bin $’ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.



ORTALAMA HARCAMASI 636 DOLAR OLDU

Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 602 $, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 885 $ oldu.

GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 24,9'LUK ARTIŞ

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2018 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %24,9 artarak 11 milyon 67 bin 987 kişi oldu. Bunların %89’unu 9 milyon 855 bin 102 kişi ile yabancılar, %11’ini ise 1 milyon 212 bin 885 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.



TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 19 ARTTI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %19 artarak 1 milyar 650 milyon 276 bin $ oldu. Bunun 1 milyar 421 milyon 872 bin $’ını kişisel, 228 milyon 404 bin $’ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.



YURT DIŞINI ZİYARET EDEN SAYISI AZALDI

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,4 azalarak 2 milyon 194 bin 58 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 752 $ olarak gerçekleşti.



Turizm geliri ve gideri, II. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2018



Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

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