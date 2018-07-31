Son dakika... Turizm rakamları açıklandı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
31.07.2018 - 10:07, Son Güncelleme:

Son dakika... Turizm rakamları açıklandı

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Son dakika... Turizm rakamları açıklandı

Son dakika... Turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %30,1 artarak 7 milyar 44 milyon 591 bin $ oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %84,7’si yabancı ziyaretçilerden, %15,3’ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 463 milyon 809 bin $’ını kişisel harcamalar, 1 milyar 580 milyon 782 bin $’ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ORTALAMA HARCAMASI 636 DOLAR OLDU
Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 602 $, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 885 $ oldu.

GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 24,9'LUK ARTIŞ
Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2018 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %24,9 artarak 11 milyon 67 bin 987 kişi oldu. Bunların %89’unu 9 milyon 855 bin 102 kişi ile yabancılar, %11’ini ise 1 milyon 212 bin 885 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 19 ARTTI
Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %19 artarak 1 milyar 650 milyon 276 bin $ oldu. Bunun 1 milyar 421 milyon 872 bin $’ını kişisel, 228 milyon 404 bin $’ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

YURT DIŞINI ZİYARET EDEN SAYISI AZALDI

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,4 azalarak  2 milyon 194 bin 58 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 752 $ olarak gerçekleşti.

Turizm geliri ve gideri, II. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2018

Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (31.07.2018)
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