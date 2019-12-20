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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
20.12.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Son dakika... Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

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TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'in asgari ücret talebi 2578 lira oldu.

Asgari ücrete ilişkin belirleme çalışmaları devam ediyor. Sendikalar tarafından bugün ortak bir açıklama yapıldı. TÜRK-İŞ, DİSK, ve HAK-İŞ sendikaları asgari ücret için 2578 lira talepte bulundu.

TÜİK 2331 LİRA ÜCRET ÇIKARDI

Geçtiğimizde günlerde de TÜİK'in paylaştığı verilere göre bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak belirlendi.

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