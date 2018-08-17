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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
ANKARA (AA) -
17.08.2018 - 17:11, Son Güncelleme:

Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması

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Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan, "Yıl içerisinde avro değerinde yaşanan artış ilaç fiyatlarını etkilememektedir. İthal ya da yerli herhangi bir ilaçla ilgili kurumumuza yansıyan genel bir tedarik problemi bulunmamaktadır." açıklaması yapıldı.

BAKANLIKTAN, bazı medya organlarında "ilaç depolarına ürün girişinin olmadığı" iddialarını içeren haberler üzerine yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de ilaç fiyatlarının avro kuruna göre düzenlendiği belirtildi. Avro kurunun bir önceki yılın ortalama avro değeri üzerinden her yıl bir kez hesaplandığı kaydedilen açıklamada, "Yıl içerisinde avro değerinde yaşanan artış ilaç fiyatlarını etkilememektedir." ifadesi kullanıldı.

Düzenlemenin, beşeri imal ürünleri ve ithal ilaçları kapsamadığı bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kurumumuz ilaçlar için aktif fiyatlandırma ve takip modeli uygulamaktadır. Piyasada bulunması kritik öneme haiz bir ürünün (tedavi alternatifi ya da eşdeğeri olmayan) sadece fiyatı nedeniyle piyasada yoksa girmesine asla müsaade edilmemektedir. Ülkemizde bulunan ithal ilaçların çoğunun muadili ise piyasada mevcuttur. Bugün itibariyle ithal ya da yerli herhangi bir ilaçla ilgili kurumumuza yansıyan genel bir tedarik problemi bulunmamaktadır."

İlaçta yerelleşme çalışmaları

İlaçta yerelleşme çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, yerelleşmeyi kabul eden 413 üründen bazılarının yerelleşme çalışmalarını tamamlayarak yerli üretime başladığı, bazı ürünler için ise sürecin devam ettiği, Bakanlığın hastaların ilaca erişiminin kesintisiz sağlanması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

 

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