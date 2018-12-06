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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
06.12.2018 - 09:25, Son Güncelleme:

Son dakika... Asgari ücret toplantısı yapıldı! Bakan'dan önemli mesajlar

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılın maaşını belirlemek üzere bugün saat 11.00'da toplandı. Komisyonda ilk kez asgari ücretle geçinen bir işçi de yer aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücretle ilgili "184 lira düzeyinde olan asgari ücret, 1603,12 liraya yükselttik. Yüzde 770, reel olarak ise yüzde 102 arttığını görmekteyiz. Asgari ücretin çalışma barışına olumlu katkıda bulunacak, işçilerimizin ve işverenlerimizin taleplerine uygun seviyede tespit edilmesini temenni ediyorum" ifadesinde bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına  işçi, işveren ve kamu temsilcileri katılım sağladı.  Bu yıl Türk-İş temsilcileri arasında ilk kez bir asgari ücretli de yer aldı. Komisyonun en az dört toplantı yaparak aralık sonuna doğru çalışmalarını tamamlaması planlanıyor. Türk-İş ve DİSK asgari ücretin en az 2 bin lira olmasını istiyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına başkanlık yaptı. 

Bakan Selçuk'un konuşmasından notlar; 

Asgari ücret çalışma hayatında, ücret politikalarında en alt sınırı ortaya koymakta. Buradaki tüm çabamız tüm sosyal tarafın görüşlerini göz önünde bulundurarak işçi ve işverenlerimizle birlikte sürdürülebilir kalkınmayı tesis edecek şekilde bu alt sınırı daha ideal bir noktaya getirebilmek.

 Daha güçlü bir ekonomik görünüme kavuşacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dile getirdiği gibi 2019’da en önemli önceliklerimizden biri istihdamı artırmak olacak. Asgari ücretin ekonomi konjonktürle uygun bir şekilde tespit edilmesi olacak. Üretimde verimliliğin artırılması da kuşkusuz bu sosyal diyaloğun güçlendirilmesine bağlı.

Sosyal bir hukuk devleti olmanın gereği olarak asgari ücret her yıl yeniden belirlenmektedir. Asgari ücret tespit komisyonumuz çok önemli bir mekanizma.

16 yıllık hükümetlerimiz döneminde işçi ve işverenlerimizin haklarını gözeterek her zaman çözüme kavuşturan taraf olduk. Bu anlamda işçilerimiz de işverenlerimiz de müsterih olsunlar. Komisyon toplantılarıyla haklarını koruyarak, ülkemizin kalınmasına katkıda bulunacak bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum.

Asgari ücret çalışanlara belirli bir ücret düzeyinde ödeme yapmamızı sağlayan bir uygulamamız. 2018 için uygulanan bekar ve çocuksuz birisi için 1603.12 TL’dir. Vergi dilimi nedeniyle meydana gelen düşüşü kanunla önledik. AGİ’yi ilave yaparak bu durumu düzelttik. AK Parti’nin iktidara gelmeden önce belirlenen son asgari ücret 2002 Temmuz ayına aitti. 184 lira düzeyinde olan asgari ücret, 1603,12 liraya yükselttik. Yüzde 770, reel olarak ise yüzde 102 arttığını görmekteyiz.

Komisyonumuzun bu ay tespit edeceği asgari ücret, istihdama, yatırımlara, yani bir bütün olarak tüm ülke ekonomisine yön verecek.

Asgari ücretin çalışma barışına olumlu katkıda bulunacak, işçilerimizin ve işverenlerimizin taleplerine uygun seviyede tespit edilmesini temenni ediyorum.

Bu çalışmalar sonunda bir araya geleceğimiz son toplantımızda tüm kesimlerin memnun olduğu bir rakamı açıklayacağımızı da umuyorum. 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek asgari ücret tespit çalışmaları için başarılar diliyorum.

Bakan Selçuk'un ardından TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat açıklamalarda bulundu. 

TÜRK-İŞ Temsilcisi Irgat'ın konuşmasından notlar; 

Bakanlığın çağrısı üzerine 2019 yılında gerçekleşecek asgari ücreti belirlemek üzere toplanmış bulunuyoruz. Açıkça ifade etmem gerekiyorsa bu çağrı geç yapılmış bir çağrıdır. Başka ülkelerde bir yılda görülen enflasyonun üç dört katının sadece bir ayda gerçekleştiğini görüyoruz.  Asgari ücretin yeniden belirlenmesini daha önce sayın bakanımızdan talep ettik. Bunun geçmişte örneği oldu. Krizin yaşandığı 2011 yılında asgari ücret Ocak ve Temmuz olarak belirlenmişti. Ancak ülkede yaşanan o yüksek oranlı enflasyon nedeniyle yılbaşından itibaren belirlenen o günün asgari ücreti; bakanlık yeniden komisyonları toplantıya çağırdı ve asgari ücret ağustos ayından geçerli olmak üzere yeniden belirlendi.

Asgari ücret şu an uygulanan 1603 lira, AGİ dahil olmak üzere bekar bir işçinin. Bu tutar biliyorsunuz geçen yılımızda işveren kesimi ve hükümetimizin oylarıyla belirlenmiş oldu. Biz muhalefet etmiştik TÜRK İŞ olarak. Bu kararla ilgili itirazlarımızın gerekçelerini de paylaşmıştık. Ve haklı çıktık, asgari ücretin yetersizliği herkes tarafından açıkça ifade edilmektedir.

Bu belirlemede işçinin gıda, konut, giyim gibi ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden karşılanması gerektiğini ifade ediyorduk. Ancak geldiğimiz nokta itibariyle günlük 54 liraya bile varmamaktadır. İşçinin geçim şartları dikkate alınmamaktadır.

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