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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
REUTERS-Hurriyet.com.tr
11.06.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

Son Dakika...Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü

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Son Dakika...Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü

Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.4 ile yüzde 7 olan beklentilerin hafif üzerinde büyüdü. Bu yılın ilk çeyreğinde tarım sektörü yüzde 4,6, sanayi yüzde 8,8, inşaat sektörü ise yüzde 6,9 büyüdü. Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 7,4 büyümesi, aynı zamanda dünyanın en yüksek ikinci büyüme rakamı olarak kayıtlara geçti. Hindistan bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,7 seviyesinde olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyüme rakamlarına ilişkin, "Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam ediyoruz" yorumunu yaptı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7.2 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 artış gösterdi.

KİŞİ BAŞI GELİR 10 BİN 872 DOLAR

Kişi başı milli gelir ise 10 bin 782 dolara yükseldi. 2017 yıl sonunda kişi başı milli gelir 10 bin 597 dolardı. (Hesaplama TÜİK'in 2018 nüfus projeksiyonuna göre yapılmıştır.)

Son Dakika...Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyüme verisine ilişkin ilk değerlendirmesini Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Reuters'ın 14 ekonomistin katılımı ile yaptığı ankete göre GSYH'nin ilk çeyreğinde yüzde 7, yılın tamamında ise yüzde 4.5 büyümesi bekleniyordu.

Türkiye ekonomisi darbe girişiminin ardından hükümetin ekonomiyi canlandırmak adına attığı istihdam ve Kredi Garanti Fonu (KGF) başta olmak üzerine teşviklerin etkisiyle iç tüketim ağırlıklı olarak 2017 yılının son çeyreğinde yüzde 7.3, 2017'nin tamamında ise yüzde 7.4 ile beklentilerin üzerinde büyüme gerçekleştirmişti.

Son Dakika...Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü

Ekonomistler bu yılın ilk çeyreğinde büyümenin 2017 yılına paralel olmasını beklerken yılın kalanında ise bir yavaşlama öngörüyorlar. Ancak beklentilerde yavaşlamanın hızına ilişkin birbirinden farklı öngörüler yer alıyor.

Orta Vadeli Program'da büyüme hedefleri 2018, 2019 ve 2020 yılı için yüzde 5.5 seviyesinde bulunuyor.

İstihdam teşvikleri ve Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) desteği 2017'de yakalanan büyüme trendinde ana belirleyiciler olmuştu. KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, KGF sisteminin geçen yılki yaklaşık üç puanlık desteğin ardından bu yıl da büyümeye 1 puan destek sağlanmasını beklediğini belirtiyor.

Diğer taraftan Moody's kısa süre önce Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 4'ten yüzde 2.5'e indirdi.

EN BÜYÜK KATKI ÖZEL TÜKETİMDEN GELDİ

Ekonomistlerin yaptığı hesaplamaya göre ilk çeyrek büyümesine en büyük katkı 6.7 puan ile özel tüketimden geldi. büyümeyi toplam yatırımlar 2.8 puan, kamu tüketimi 0.5 puan yukarı çekti. Net ihracat ise 3.6 puan ile büyümeyi aşağı çeken en önemli unsur oldu.

Son Dakika...Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü

İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, "İlk çeyrek büyümesindeki güçlü seyir piyasalar açısından şaşırtıcı değildi. Önemli olan ikinci çeyrek itibariyle büyümenin izleyeceği patika. Öncü göstergeler ikinci çeyrekte büyümede ivme kaybının başladığını ve bu kaybın Mayıs itibariyle hız kazandığına işaret ediyor" dedi ve ekledi:

"Ek olarak Merkez Bankası'nın Nisan ayı itibariyle politika faizinde yaptığı 500 baz puanlık artışla finansal koşullardaki sıkılaşma kayda değer oranda artacağını düşünüyoruz. TL'deki değer kaybı ve güçlü baz etkisi de hesaba katıldığında yılın ikinci yarısında büyümedeki seyrin daha olumsuz olacağını düşünüyoruz. Nitekim son faiz artışı sonrasında 2018 büyüme tahminimizi yüzde 5.5'ten yüzde 4'e indirmiştik" dedi.

SANAYİDE YÜZDE 8.8'LİK BÜYÜME

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan alt kalemlere bakıldığında birinci çeyrekte zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 4.6, sanayi sektörü yüzde 8.8, inşaat sektörü yüzde 6.9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 10 artış gösterdi.

Son Dakika...Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü

'OECD ÜLKELERİ İÇİNDE BİRİNCİYİZ'

Veri sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan büyümeyi "OECD ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri içinde ikinci sıradayız. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam ediyoruz" dedi.

Erdoğan 2017 yılında yakalanan yüzde 7.4 büyüme oranının ardından 2018 yılına da hızlı bir başlangıç yapıldığına da dikkat çekerek, "Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam" dedi.

 

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