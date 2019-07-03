Son dakika... Haziran ayÄ± enflasyon rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
03.07.2019 - 10:00, Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika... Haziran ayÄ± enflasyon rakamlarÄ± açÄ±klandÄ±

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Son dakika... Haziran ayÄ± enflasyon rakamlarÄ± açÄ±klandÄ±

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu'nun verilerine gÃ¶re TÃœFE yÄ±llÄ±k yÃ¼zde 15.72 olarak gerÃ§ekleÅŸti.

TÃœFE'de (2003=100) 2019 yÄ±lÄ± Haziran ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re %0,03, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n AralÄ±k ayÄ±na gÃ¶re %5,01, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %15,72 ve on iki aylÄ±k ortalamalara gÃ¶re %19,88 artÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸti.

AYLIK EN YÃœKSEK ARTIÅž %2,65 Ä°LE LOKANTA VE OTELLER GRUBUNDA OLDU

Ana harcama gruplarÄ± itibarÄ±yla 2019 yÄ±lÄ± Haziran ayÄ±nda endekste yer alan gruplardan, Ã§eÅŸitli mal ve hizmetlerde %1,86, eÄŸitimde %1,50, saÄŸlÄ±k ve ev eÅŸyasÄ±nda %0,57 artÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸti.

AYLIK EN FAZLA DÃœÅžÃœÅž GÃ–STEREN GRUP %1,65 Ä°LE GIDA VE ALKOLSÃœZ Ä°Ã‡ECEKLER OLDU

Ana harcama gruplarÄ± itibarÄ±yla 2019 yÄ±lÄ± Haziran ayÄ±nda endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabÄ±da %1,57 ve eÄŸlence ve kÃ¼ltÃ¼rde %0,04 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gerÃ§ekleÅŸti.

YILLIK EN FAZLA ARTIÅž %26,88 Ä°LE Ã‡EÅžÄ°TLÄ° MAL VE HÄ°ZMETLER GRUBUNDA GERÃ‡EKLEÅžTÄ°

TÃœFE'de, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re ev eÅŸyasÄ± %22,51, lokanta ve oteller %20,84, alkollÃ¼ iÃ§ecekler ve tÃ¼tÃ¼n %19,24 ve gÄ±da ve alkolsÃ¼z iÃ§ecekler %19,20 ile artÄ±ÅŸÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸu diÄŸer ana harcama gruplarÄ±dÄ±r.

Ã–ZEL KAPSAMLI TÃœFE GÃ–STERGESÄ° (B) AYLIK %1,19 ARTTI

Ä°ÅŸlenmemiÅŸ gÄ±da Ã¼rÃ¼nleri, enerji, alkollÃ¼ iÃ§kiler ve tÃ¼tÃ¼n ile altÄ±n hariÃ§ TÃœFE'de 2019 yÄ±lÄ± Haziran ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re %1,19, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n AralÄ±k ayÄ±na gÃ¶re %4,59, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %16,28 ve on iki aylÄ±k ortalamalara gÃ¶re %18,89 artÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸti.

Haziran 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 51 maddenin ortalama fiyatlarÄ±nda deÄŸiÅŸim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatlarÄ±nda artÄ±ÅŸ, 103 maddenin ortalama fiyatlarÄ±nda ise dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gerÃ§ekleÅŸti.

Memur ve emekli maaÅŸÄ±na yansÄ±yacak enflasyon farkÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Memur ve emekli maaÅŸÄ±na yansÄ±yacak enflasyon farkÄ± açÄ±klandÄ±


Son dakika... Haziran ayÄ± enflasyon rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Son dakika... Haziran ayÄ± enflasyon rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

YURT Ä°Ã‡Ä° ÃœRETÄ°CÄ° FÄ°YAT ENDEKSÄ° AYLIK %0,09 ARTTI

Yurt iÃ§i Ã¼retici fiyat endeksi (YÄ°-ÃœFE), 2019 yÄ±lÄ± Haziran ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re %0,09, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n AralÄ±k ayÄ±na gÃ¶re %8,09, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %25,04 ve on iki aylÄ±k ortalamalara gÃ¶re %32,81 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi.
Son dakika... Haziran ayÄ± enflasyon rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Sanayinin dÃ¶rt sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n bir Ã¶nceki aya gÃ¶re deÄŸiÅŸimleri; madencilik ve taÅŸocakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼nde %0,50 artÄ±ÅŸ, imalat sanayi sektÃ¶rÃ¼nde %0,45 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ, elektrik, gaz Ã¼retimi ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ± sektÃ¶rÃ¼nde %7,83, su temini sektÃ¶rÃ¼nde %0,43 artÄ±ÅŸ olarak gerÃ§ekleÅŸti.
Son dakika... Haziran ayÄ± enflasyon rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

AYLIK EN FAZLA ARTIÅž ELEKTRÄ°K, GAZ ÃœRETÄ°MÄ° VE DAÄžITIMI SEKTÃ–RÃœNDE GERÃ‡EKLEÅžTÄ°

Bir Ã¶nceki aya gÃ¶re en fazla artÄ±ÅŸ; %7,83 ile elektrik, gaz Ã¼retimi ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ±, %4,44 ile ham petrol ve doÄŸal gaz, %2,19 ile kaÄŸÄ±t ve kaÄŸÄ±t Ã¼rÃ¼nleri olarak gerÃ§ekleÅŸti. Buna karÅŸÄ±lÄ±k kok ve rafine petrol Ã¼rÃ¼nleri %11,79, basÄ±m ve kayÄ±t hizmetleri %4,10, ana metaller %2,70 ile bir Ã¶nceki aya gÃ¶re azalan alt sektÃ¶rler oldu.
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ANA SANAYÄ° GRUPLARINDA AYLIK EN FAZLA ARTIÅž DAYANIKLI TÃœKETÄ°M MALINDA GERÃ‡EKLEÅžTÄ°

Ana sanayi gruplarÄ± sÄ±nÄ±flamasÄ±na gÃ¶re 2019 yÄ±lÄ± Haziran ayÄ±nda aylÄ±k en fazla artÄ±ÅŸ dayanÄ±klÄ± tÃ¼ketim malÄ±nda ve yÄ±llÄ±k en fazla artÄ±ÅŸ enerjide gerÃ§ekleÅŸti.
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Son dakika... Haziran ayÄ± enflasyon rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±





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