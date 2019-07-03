Son dakika... Haziran ayÄ± enflasyon rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

TÃœFE'de (2003=100) 2019 yÄ±lÄ± Haziran ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re %0,03, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n AralÄ±k ayÄ±na gÃ¶re %5,01, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %15,72 ve on iki aylÄ±k ortalamalara gÃ¶re %19,88 artÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸti.



AYLIK EN YÃœKSEK ARTIÅž %2,65 Ä°LE LOKANTA VE OTELLER GRUBUNDA OLDU



Ana harcama gruplarÄ± itibarÄ±yla 2019 yÄ±lÄ± Haziran ayÄ±nda endekste yer alan gruplardan, Ã§eÅŸitli mal ve hizmetlerde %1,86, eÄŸitimde %1,50, saÄŸlÄ±k ve ev eÅŸyasÄ±nda %0,57 artÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸti.



AYLIK EN FAZLA DÃœÅžÃœÅž GÃ–STEREN GRUP %1,65 Ä°LE GIDA VE ALKOLSÃœZ Ä°Ã‡ECEKLER OLDU



Ana harcama gruplarÄ± itibarÄ±yla 2019 yÄ±lÄ± Haziran ayÄ±nda endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabÄ±da %1,57 ve eÄŸlence ve kÃ¼ltÃ¼rde %0,04 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gerÃ§ekleÅŸti.



YILLIK EN FAZLA ARTIÅž %26,88 Ä°LE Ã‡EÅžÄ°TLÄ° MAL VE HÄ°ZMETLER GRUBUNDA GERÃ‡EKLEÅžTÄ°



TÃœFE'de, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re ev eÅŸyasÄ± %22,51, lokanta ve oteller %20,84, alkollÃ¼ iÃ§ecekler ve tÃ¼tÃ¼n %19,24 ve gÄ±da ve alkolsÃ¼z iÃ§ecekler %19,20 ile artÄ±ÅŸÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸu diÄŸer ana harcama gruplarÄ±dÄ±r.



Ã–ZEL KAPSAMLI TÃœFE GÃ–STERGESÄ° (B) AYLIK %1,19 ARTTI



Ä°ÅŸlenmemiÅŸ gÄ±da Ã¼rÃ¼nleri, enerji, alkollÃ¼ iÃ§kiler ve tÃ¼tÃ¼n ile altÄ±n hariÃ§ TÃœFE'de 2019 yÄ±lÄ± Haziran ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re %1,19, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n AralÄ±k ayÄ±na gÃ¶re %4,59, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %16,28 ve on iki aylÄ±k ortalamalara gÃ¶re %18,89 artÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸti.



Haziran 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 51 maddenin ortalama fiyatlarÄ±nda deÄŸiÅŸim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatlarÄ±nda artÄ±ÅŸ, 103 maddenin ortalama fiyatlarÄ±nda ise dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gerÃ§ekleÅŸti.







YURT Ä°Ã‡Ä° ÃœRETÄ°CÄ° FÄ°YAT ENDEKSÄ° AYLIK %0,09 ARTTI



Yurt iÃ§i Ã¼retici fiyat endeksi (YÄ°-ÃœFE), 2019 yÄ±lÄ± Haziran ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re %0,09, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n AralÄ±k ayÄ±na gÃ¶re %8,09, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %25,04 ve on iki aylÄ±k ortalamalara gÃ¶re %32,81 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi.



Sanayinin dÃ¶rt sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n bir Ã¶nceki aya gÃ¶re deÄŸiÅŸimleri; madencilik ve taÅŸocakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼nde %0,50 artÄ±ÅŸ, imalat sanayi sektÃ¶rÃ¼nde %0,45 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ, elektrik, gaz Ã¼retimi ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ± sektÃ¶rÃ¼nde %7,83, su temini sektÃ¶rÃ¼nde %0,43 artÄ±ÅŸ olarak gerÃ§ekleÅŸti.



AYLIK EN FAZLA ARTIÅž ELEKTRÄ°K, GAZ ÃœRETÄ°MÄ° VE DAÄžITIMI SEKTÃ–RÃœNDE GERÃ‡EKLEÅžTÄ°



Bir Ã¶nceki aya gÃ¶re en fazla artÄ±ÅŸ; %7,83 ile elektrik, gaz Ã¼retimi ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ±, %4,44 ile ham petrol ve doÄŸal gaz, %2,19 ile kaÄŸÄ±t ve kaÄŸÄ±t Ã¼rÃ¼nleri olarak gerÃ§ekleÅŸti. Buna karÅŸÄ±lÄ±k kok ve rafine petrol Ã¼rÃ¼nleri %11,79, basÄ±m ve kayÄ±t hizmetleri %4,10, ana metaller %2,70 ile bir Ã¶nceki aya gÃ¶re azalan alt sektÃ¶rler oldu.

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ANA SANAYÄ° GRUPLARINDA AYLIK EN FAZLA ARTIÅž DAYANIKLI TÃœKETÄ°M MALINDA GERÃ‡EKLEÅžTÄ°



Ana sanayi gruplarÄ± sÄ±nÄ±flamasÄ±na gÃ¶re 2019 yÄ±lÄ± Haziran ayÄ±nda aylÄ±k en fazla artÄ±ÅŸ dayanÄ±klÄ± tÃ¼ketim malÄ±nda ve yÄ±llÄ±k en fazla artÄ±ÅŸ enerjide gerÃ§ekleÅŸti.

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