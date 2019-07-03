Son dakika... Memur ve emekli maaşına yansıyacak enflasyon farkı açıklandı
TÜİK'in açıklamış olduğu Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından memurlar, sözleşmeli personeller ve memur emeklilerinin ne kadar enflasyon farkı alacağı belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre TÜFE yıllık yüzde 15.72 olarak gerçekleşti. Aylık TÜFE ise yüzde 0.03 oranında artış gösterdi.
Bununla birlikte emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu.
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları da yüzde 6 seviyesinde artacak.
İŞTE YENİ MAAŞLAR VE HESAPLAMA YÖNTEMİ
SSK ve Bağkurlulara yüzde 5, memur ve memur emeklilerine yüzde 6 oranında zam verilecek. Hesaplama için şu formülü kullanabilirsiniz:
Mevcut maaşınız X (SSK ve Bağkur için 5, memur ve memur emeklisi için 6) / 100
1000 lira alan SSK ve Bağkurlu 1050 lira
1100 lira alan SSK ve Bağkurlu 1155 lira
1200 lira alan SSK ve Bağkurlu 1260 lira
1300 lira alan SSK ve Bağkurlu 1365 lira
1400 lira alan SSK ve Bağkurlu 1470 lira
1500 lira alan SSK ve Bağkurlu 1575 lira
1600 lira alan SSK ve Bağkurlu 1680 lira
1700 lira alan SSK ve Bağkurlu 1785 lira
1800 lira alan SSK ve Bağkurlu 1890 lira
1900 lira alan SSK ve Bağkurlu 1995 lira
2000 lira alan SSK ve Bağkurlu 2100 lira
2100 lira alan SSK ve Bağkurlu 2205 lira
2200 lira alan SSK ve Bağkurlu 2310 lira
2300 lira alan SSK ve Bağkurlu 2415 lira
2400 lira alan SSK ve Bağkurlu 2520 lira
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