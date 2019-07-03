Son dakika... Memur ve emekli maaşına yansıyacak enflasyon farkı açıklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Memur ve emekli maaşına yansıyacak enflasyon farkı açıklandı
GeriEkonomi Son dakika... Memur ve emekli maaşına yansıyacak enflasyon farkı açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
03.07.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Son dakika... Memur ve emekli maaşına yansıyacak enflasyon farkı açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Memur ve emekli maaşına yansıyacak enflasyon farkı açıklandı

TÜİK'in açıklamış olduğu Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından memurlar, sözleşmeli personeller ve memur emeklilerinin ne kadar enflasyon farkı alacağı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre TÜFE yıllık yüzde 15.72 olarak gerçekleşti. Aylık TÜFE ise yüzde 0.03 oranında artış gösterdi. 

Bununla birlikte emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu. 

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları da yüzde 6 seviyesinde artacak.

İŞTE YENİ MAAŞLAR VE HESAPLAMA YÖNTEMİ

SSK ve Bağkurlulara yüzde 5, memur ve memur emeklilerine yüzde 6 oranında zam verilecek. Hesaplama için şu formülü kullanabilirsiniz:

Mevcut maaşınız X (SSK ve Bağkur için 5, memur ve memur emeklisi için 6) / 100

1000 lira alan SSK ve Bağkurlu 1050 lira

1100 lira alan SSK ve Bağkurlu 1155 lira

1200 lira alan SSK ve Bağkurlu 1260 lira

1300 lira alan SSK ve Bağkurlu 1365 lira

1400 lira alan SSK ve Bağkurlu 1470 lira

1500 lira alan SSK ve Bağkurlu 1575 lira

1600 lira alan SSK ve Bağkurlu 1680 lira

1700 lira alan SSK ve Bağkurlu 1785 lira

1800 lira alan SSK ve Bağkurlu 1890 lira

1900 lira alan SSK ve Bağkurlu 1995 lira

2000 lira alan SSK ve Bağkurlu 2100 lira

2100 lira alan SSK ve Bağkurlu 2205 lira

2200 lira alan SSK ve Bağkurlu 2310 lira

2300 lira alan SSK ve Bağkurlu 2415 lira

2400 lira alan SSK ve Bağkurlu 2520 lira

22
Tüm zam miktarlarını görmek için tıklayınız
Tüm zam miktarlarını görmek için tıklayınız
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
İhbar tazminatı nasıl alınır?
İstifa etseniz de işsizlik maaşı alabilirsiniz
Yastık altından servet çıktı
Bir ülke daha yasakladı! Hem para hem de hapis cezası var