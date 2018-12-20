Son dakika... FSM'den kaçak geçişlere çözüm adımı
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ceza yiyen sürücülerle Atatürk Havalimanı yakınındaki Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı 1'nci Bölge Müdürlüğü'nde saat 16.00'da bir araya gelecek.
HURRİYET.COM.TR'nin edindiği bilgiye göre toplanıya, Meclis Başkanı Yıldırım'ın yanı sıra Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan ve bakanlık yetkilileri katılacak.
Araç sahiplerini temsilen ise 5 kişilik bir heyet toplantıya katılacak. Heyetin başkanı olarak ise Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ismi belirlendi.
AĞAOĞLU: BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYORUZ
Toplantıya katılacağı bilgisini doğrulayan Ağaoğlu, "Sorunun bir an önce çözülmesi gerekir. Kesilen cezalar, trafik polislerinin kestiği cezalar değil, idari cezalar bunlar. Umarız en kısa sürede sorunun çözümü sağlanır" dedi.
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