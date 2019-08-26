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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
26.08.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Son dakika... Enerji Bakanı'ndan net mesaj: Türkiye asla geri dönmeyecek

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyeceğini ve doğal gaz depolama kapasitesinin 2023 yılına kadar artırılacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarının devam edeceğini vurgulayarak, "KKTC ve Kıbrıs Türklerini yok sayan ve enerjide enosis başlığı ile kurulan sözde ittifaklara göz yummayacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı'na katıldı. Törende konuşan Dönmez, Doğu Akdeniz'de yürütülen doğal gaz sondaj çalışmalarını hatırlatarak, "Ülkemizin ilk derin deniz sondaj gemilerimizle ilk sondaj kuyularımızı kazdık. Çalışmalarımızı kararlı şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Hayallerimizi umuda, umutlarımızı da hedefe dönüştürerek başladığımız sondaj çalışmalarımız Türkiye'nin enerjideki stratejik aklının bir ürünü olarak değerlendirilmeli. Neler olacağını çok önceden tahmin ederek envanterimize kattığımız Barbaros Hayrettin Paşa, Oruç Reis gibi sismik araştırma gemilerimiz, keza Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz Türkiye'nin milli enerji ve maden politikasının en somut örnekleri, kararlı duruşunun en net göstergesidir. Milli devlerimizi yok saymaya çalışanlar da yok değil. Yavuz ve Fatih sondaj gemilerimiz Doğu Akdeniz'de çalıştıkça ve sonucu yaklaştıkça başarısızlık için ellerini ovuşturanları da görüyoruz. Tüm Türkiye bu konuda ittifak etmişken hala bu konuyu istismar etmek, yapılanları görmezden gelmek bir art niyetin sonucudur diye düşünüyoruz. Ayrıca bizden zannettiğimiz ama bizim sevindiğimize üzülen, üzüldüğümüze de sevinenleri hayretle izliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri dönmeyecek" diyen Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü tarihi misyonumuz ve enerji stratejimizin temeli milliliğe ve yerliliğe dayanıyor. Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin ortak meselesidir. Millet olarak dün buradaydık, bugün buradayız, yarın burada olmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'de gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin gerek KKTC'nin Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat alanlarında aramalara devam edeceğiz. Bu aramalar bizim uluslararası hukuktan kaynaklanan haklı durumumuzun da bir göstergesidir. KKTC ve Kıbrıs Türklerini yok sayan ve enerjide enosis başlığı ile kurulan sözde ittifaklara göz yummayacağız."

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