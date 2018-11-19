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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
19.11.2018 - 15:15, Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da tarihi tören! Dev projede bu sözler alkış aldı

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Son dakika... İstanbul'da tarihi tören! Dev projede bu sözler alkış aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"nde açıklamalarda bulundu. 2 devlet başkanı dev projenin bitişi için 2019 yılını gösterirken, iki devlet arasındaki dostluğa ve ekonomi açısından önemli projelere de değindi.

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  • İstanbulda düzenlenen tarihi törenden kareler
  • İstanbulda düzenlenen tarihi törenden kareler
  • İstanbulda düzenlenen tarihi törenden kareler
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İstanbul Kongre Merkezi'nde "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmalarıyla gerçekleştirildi. 

Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Rusya Devlet Başkanı Putin'in törendeki konuşması büyük alkış aldı. Her iki lider de Türk Rus dostluğuna değindi. 

Son dakika... İstanbulda tarihi tören Dev projede bu sözler alkış aldı

CESARET İÇİN SAYIN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Bizim için Rusya Federasyonu uzun vadeli işbirliği yapabileceğimiz güvenilir bir dost ve önemli bir doğal gaz tedarikçisidir. Biz Rusya ile ilişkilerimizi diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik.  2019'da karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı olarak kutlayacağız. Etkinlikler halklarımızın birbirini iyi tanımalarına vesile olacaktır" açıklamasında bulunurken, Rusya Devlet Başkanı Putin güvenin altını çizdi ve "Sayın Erdoğan'a gösterdiği siyasi irade ve cesareti için teşekkür etmek istiyorum. Cesaret olmadan projeyi yürütmek mümkün olmaz. Sayın Erdoğan'ın bahsettiği güven temelinde var. 2 ülke arasında güven olmadan böyle bir proje gerçekleştirmek mümkün değil" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından notlar; 

* Enerji işbirliği alanında attığımız yeni bir adıma daha şahitlik etmek üzere bir aradayız. 2014'te ilk adımını attığımız 2016'da somut çerçeve kazandırdığımız bu tarihi projenin son aşamasına gelmiş bulunmaktayız. TürkAkım Rus dostlarımızla hem ikili ilişkiler açısından tarihi bir projedir. 

Son dakika... İstanbulda tarihi tören Dev projede bu sözler alkış aldı

* Bugün tamamlanan deniz kesimi Karadeniz'den paralel ilerleyen 2 ayrı hat olarak döşendi. Kıyıköy'deki alım terminalinin inşaatı devam ediyor. 31.5 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak projede komşularımız ve bölgemiz açısından da pek çok avantajı bulunuyor. En az yarısını Avrupa'ya göndermeyi düşünüyoruz. Bursa, Kocaeli, İzmir, İstanbul gibi yeni tedarik bölgeleri oluşacaktır. Türkiye transit risklere maruz kalmadan hem kendisinin hem de Avrupa'nın doğal gaz taleplerini karşılayacağız. 

BİZ RUSYA İLE İLİŞKİLERİMİZİ DİĞER ÜLKELERİN DAYATMALARINA GÖRE BELİRLEMEDİK

* Doğal gazın önemi artıyor. Burada önemli olan ekonomik olarak hayata geçirilebilir olmasıdır. Doğal gazı nereden nasıl temin edileceğine saygı duyulmalıdır.  Türkiye Rusya'dan 1987'den bu yana 387 metreküplük doğal gaz alımı gerçekleştirmiştir. Bu tablo enerji alanındaki ilişkilerimizin her türlü sınamayı geçmiş olduğuna şahit. Bizim için Rusya Federasyonu uzun vadeli işbirliği yapabileceğimiz güvenilir bir dost ve önemli bir doğal gaz tedarikçisidir. 

* Biz Rusya ile ilişkilerimizi diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik. Hem bölgemizde hem de küresel alanda barışın ve istikrarın temini için Rus dostlarımızla çaba harcadık. Özellikle Suriye'de önemli katkılarını gördük. Akkuyu Nükleer Santral projesini de Rusya ile hayata geçiriyoruz. 

2019'DA KARŞILIKLI KÜLTÜR VE TURİZM YILI OLARAK KUTLAYACAĞIZ

* Hedefimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmidir. Turizmde ilk 9 ayda 5,1 milyon Rus turist ile yeni bir rekora da imza attık. 2019'da karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı olarak kutlayacağız. Etkinlikler halklarımızın birbirini iyi tanımalarına vesile olacaktır. 

Son dakika... İstanbulda tarihi tören Dev projede bu sözler alkış aldı

ARDINDAN RUS DEVLET BAŞKANI PUTİN DE AÇIKLAMALARDA BULUNDU;

Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşmasından öne çıkan başlıklar; 

* 100 milyar dolarlık ticaret hacmi ile ilgili Çin ile ulaşacağız. Türkiye ile neden olmasın. TürkAkım projesiyle ilgili anlaşma İstanbul'da 10 Ekim 2016'da yapılmıştı. Bu projeye Sayın Erdoğan isim vermiştir. 2-3 sene sonra projenin en zor kısmı tamamlanmıştır. Pek çok çalışma yaptık birlikte. TürkAkım projesinin deniz kısmı tamamlanıyor. Özellikle dikkatleri şu hususa çekmek istiyorum. Toprağa delik açmak ve gaz çıkarmak kolay değil. Yüksek teknoloji ile yapılan bir süreçtir. Özellikle doğal gaz çevre dostu olan bir proje. 

ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİ KULLANIYORUZ

* Doğal gazı Doğu ve Güney Avrupa'ya taşıyacak ve bu Türkiye'yi önemli bir noktaya getirecektir. Kara kısmı da deniz kısmında olduğu gibi hızlıca ilerleyecektir. Proje 2019'a kadar tamamlanacaktır. En çevre dostu teknolojiyi kullanıyoruz. Özellikle Rusya ve Türkiye enerji alanında işbirliği uzun yıllardır gerçekleştiriyoruz. 

* 13 sene önce Erdoğan'la birlikteyken 2005'te törenle Mavi Akım Rusya güneyi Türkiye kuzeyini bağlayan boru hattını açmıştık. Uzun yıllarca en zor mevsim şartlarında bile çalışıyor. Türkiye ekonomisine güç katan sevkıyat yapıyoruz.

Son dakika... İstanbulda tarihi tören Dev projede bu sözler alkış aldı

İKİ HALK ARASINDA DOSTLUĞUN SİMGESİ OLACAK

* Türkiye'nin genelinde yeni boru hattı ile ekonominin gelişmesi açısından önemli bir proje olacaktır. Sayın Erdoğan'a gösterdiği siyasi irade ve cesareti için teşekkür etmek istiyorum. Cesaret olmadan projeyi yürütmek mümkün olmaz. Sayın Erdoğan'ın bahsettiği güven temelinde var. 

* 2 ülke arasında güven olmadan böyle bir proje gerçekleştirmek mümkün değil. Eski Enerji Bakanı'na bütün meslektaşlarımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de teşekkür etmek istiyorum. Türkiye tarafından gösterilen özveri ile program daha hızlı gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin nükleer santrali Akkuyu Rusya ve Türkiye arasında bir simge olacaktır. İki halkımız arasında dostluğun da simgesi olacaktır. 

RAKAMLARLA TÜRKAKIM PROJESİ

- 31.5 milyar metreküp Rus doğal gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım Projesi'nin temeli 4 yıl önce atılmıştı. İki ülke arasındaki anlaşmalar doğrultusunda inşaat Mayıs 2015'te başlamıştı.

- TürkAkım gazının geçeceği borular Almanya, Japonya ve Rusya'da üretildi. Üretilen borular Bulgaristan'ın Varna ve Burgaz, Türkiye'de ise Samsun ve Trabzon limanlarında depolandı.

- Her gün 400 kadar boru bu limanlardan gemiye aktarıldı. Günde ortalama 5 kilometre boru döşendi. Gemi bir günde 6.3 kilometre boru döşeyerek bir dünya rekoruna imza attı.

Son dakika... İstanbulda tarihi tören Dev projede bu sözler alkış aldı

- 23 Haziran 2017'de derin sulardaki inşaat başladı. 4 Kasım 2017'de hatlar Türkiye münhasır ekonomik bölgesine giriş yaptı. 30 Nisan 2018'de ilk hat tamamlandı. 26 Haziran 2018'de ikinci hattın inşası yeniden başladı. Bugün de ikinci hattın deniz bölümünün inşası bitiyor.

- TürkAkım 2 bin 200 metreye varan derinlikte döşenen en geniş (81 cm çapında) boru hattı olma özelliği taşıyor. Projede her biri 12 metre uzunluğunda ve 9 ton ağırlığında 158 bin boru kullanıldı.

- Hattın yapımında görev yapan Pioneering Spirit gemisinin toplam ağırlığı ünlü Titanik'in tam 8 katı. (403 bin 342 gross ton). Geminin güvertesi 6 futbol sahası büyüklüğünde.

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