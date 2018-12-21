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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
21.12.2018 - 15:18, Son Güncelleme:

Son dakika... Bir banka daha konut kredisi faiz oranlarını düşürdü

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Son dakika... Bir banka daha konut kredisi faiz oranlarını düşürdü

Ziraat Katılım, aktif olarak kredili olarak çalıştığı firmalarından konut satın alacak müşterilere aylık yüzde 0,98 kar oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin TL’ye kadar konut finansmanı kullanma imkanı sunulacak

Ziraat Katılım, aktif olarak kredili olarak çalıştığı firmalarından konut satın alacak müşterilere aylık yüzde 0,98 kar oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin TL’ye kadar konut finansmanı kullanma imkanı sunulacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisinde önemli bir role sahip olan konut sektörü, bünyesinde barındırdığı istihdam ve etkilediği alt sektörler yanında, ülke ekonomisinin büyüme ivmesi ve yatırım potansiyellerine etkisi ile önemli bir sektör konumunda bulunuyor.

Ziraat Katılım, kuruluş misyonunun bir gereği olarak, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini en uygun koşullarda karşılamayı kendisine bir görev biliyor.

Ziraat Katılım, bugün itibarıyla hem banka ile kredili çalışmakta olan konut üreticisi firmaların hem de bireysel müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında halihazırda Ziraat Katılım’ın aktif olarak kredili olarak çalıştığı firmalarından konut satın alacak müşterilere aylık yüzde 0,98 kar oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin TL’ye kadar konut finansmanı kullanma imkanı sunulacak.

Banka tarafından yapılan çalışma neticesinde konut finansman oranı aylık 1,78 olarak belirlendi. Kampanyaya dahil olacak konut üreticileri, finansman maliyetinin bir kısmını üstlenmeleri neticesinde, müşterilere finansman oranı aylık yüzde 0,98 olarak yansıtılacak.

Ziraat Katılım, köklü kurumsal kültürün yansıması olan değerleri ve etik ilkeleri doğrultusunda, reel ekonomiye katkıyı artırmak ve bireylere uygun koşullarda finansman sağlamak için özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Katılım bankacılığını yaygınlaştırma misyonuna sıkıca bağlı kalarak projelere kararlılıkla devam eden Ziraat Katılım, nihai hedefleri olan Türkiye ekonomisine artan oranda değer üretmeye ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeye devam edecek.

 

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