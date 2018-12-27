Son dakika... BDDK'dan çok önemli açıklama
BDDK, bankalara yönelik yapılan mali bünye değerlendirmelerinin tamamlandığını duyurdu. BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, kredilerin takibe dönüşme oranının yüzde 6'ya yükselebileceği kaydedildi. BDDK açıklamasının devamında "Mevcut sermaye yapıları aktif kalitesi kaynaklı riskleri yönetebilecek seviyede" denildi.
AÇIKLAMADA, makro stres testi ile bankaların durumunun yılda iki kez izlendiği kaydedildi. BDDK açıklamasında "2019 yılı içerisinde bankacılık sektöründe kredilerin takibe dönüşüm oranının yüzde 6’ya yükselebileceği tahmin edilmektedir" denildi.
Açıklamanın devamında şöyle denildi: "Sektörün sağlıklı ve güçlü yapısını koruduğu ve sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı riskleri yönetebilecek seviyede olduğu tespit edildi." Açıklamada, "Önümüzdeki yıl sermaye yeterlilik rasyosunun yüzde 15,5’e gerileyebileceği tahmin edilmektedir" kaydedildi.
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