Son dakika... Star Rafinerisi, Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi
Dün açılışı yapılan Star Rafinerisi ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İzmir-Aliağa'da açılan Star Rafinerisi, Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi" denildi.
BAKANLIK açıklamasının devamında "Socar Turkey Enerji AŞ'nin 2 milyar doları bulması beklenen yatırımı bürokratik engellere takılmadan gerçekleşebilecek" denildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:
*Star Rafinerisinin üreteceği dizel, jet yakıtı, nafta, LPG ve petro kok ürünleri, dış ticaret açığımızı yıllık 1,5 milyar dolar azaltacak
*Petro kimya yatırımlarını yüksek katma değerli üretim, istihdam olanakları ve ödemeler dengesi açısından son derece önemsiyoruz.
Star Rafinerisi'nin açılışı dün yapıldı.
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