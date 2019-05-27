Son dakika... Bakan Kurum: İstanbul'a ilişkin eylem planımızı hazırlayacağız
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'a ilişkin 50 bin konutluk gönüllü dönüşümü içerecek acil eylem planı hazırlayacaklarını ve plan kapsamında 50 bin konutun dönüşümüne aynı anda başlanacağını söyledi.
Kartal'da yıkılan binaların inşaatını ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 50 bin konutluk gönüllü dönüşümü içerecek acil eylem planı yapacaklarını belirtti.
Kurum ayrıca kentsel dönüşümde vatandaş ve yükleniciye tek taraflı fesih hakkını getirecek düzenlemeyi de devreye sokacaklarını kaydetti.
Bakan Kurum şunları söyledi:
Kendiliğinden yıkılan bir bina, dönüşümü hızlı biçimde yaptık. Vatandaşların da ilk günden bu yana yanında olmak suretiyle yanlarında olmaya çalışıyoruz. Taşınma ve kira yardımı vermeye devam edeceğiz.
Konutlarımızı gezdik. Bittiği zaman değer anlamında, metrekare anlamında oldukça kullanışlı daireler. Vatandaşımız o noktada da şanslılar.
Biz Kartal'ta çalışmalarımızı yürütüyoruz. 19 Mayıs'ta süresi dolan genelde kapsamında belediyelerimize riskli alanların bildirilmesi talimatını vermiştik ve süremiz doldu. Yakın zamanda da İstanbul'a ilişkin eylem planımızı hazırlayacağız. Eylem planı içerisinde 50 bin konutluk gönüllü dönüşümü içerecek bir acil eylem planını da biz bakanlık olarak, TOKİ eliyle yapıyor olacağız. 50 bin konuta aynı anda başlamak suretiyle yaraya merhem uygulayacağız. Bu ülkemizin bir sorunu.
Kentsel dönüşüm projelerinde, vatandaşımıza veya yükleniciye tek taraflı fesih hakkını getiren bir düzenleme yapacağız. Bu düzenleme çerçevesinde eğer vatandaşımız bir müteahhitle anlaşmış fakat müteahhit edinimini yerine getiremediyse buradaki süreden kaynaklı ihtarları çekmek ve olaya Bakanlığın tespitini yapmak suretiyle de tek taraflı fesih hakkını getireceğiz.
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