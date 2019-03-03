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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
03.03.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Kurum: Belediyelerimiz personel bulunduracak ve gece gündüz bu personel vatandaşımıza hizmet edecek

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Belediyelerimiz personel bulunduracak ve gece gündüz bu personel vatandaşımıza hizmet edecek" açıklamasında bulundu.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz" dedi.

Bakan Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, iş insanları, AK Parti ve MHP yönetimi, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları, kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Kurum’a, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da eşlik etti. Bakan Kurum, buradaki programında ardından, AK Parti seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

'81 İLİMİZE GENELGE GÖNDERDİK'

Bakan Kurum, yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 2012 yılında kentsel dönüşüm çalışmalarına başladıklarını kaydetti. Deprem haftası olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, "Son yaşadığımız olaylar hepimizi yeniden bu gerçekle karşı karşıya getirdi. Biz de çalışmalarımıza hız verdik. 81 ilimize genelge gönderdik. Yılda 300 bin konutu dönüştürme hedefimizi gerçekleştireceğiz. Burada hepimize önemli görevler düşüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak da kentsel dönüşümde kararlıyız. Türkiye’de tek bir riskli bina kalmayana kadar dönüşüme devam edeceğiz. Kahramankazan’da riskli yapılar tespit edildi. Satıkadın ve Kayı mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Ülke çapında yürüttüğümüz Kentsel Dönüşüm seferberliğini Kahramankazan’da da gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Kurum ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı sonrası, artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceklerini söyleyerek, "Belediyelerimiz personel bulunduracak ve gece gündüz bu personel vatandaşımıza hizmet edecek" diye konuştu.

 

 

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