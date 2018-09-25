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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
NEW YORK -AA
25.09.2018 - 12:45, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Albayrak'tan çok önemli mesajlar

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Son dakika... Bakan Albayrak'tan çok önemli mesajlar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin borçlanma bakımından diğer yükselen piyasa ekonomileri ve dünya ortalamasından daha iyi durumda olduğunu belirterek, "Her şeyi hesaba kattığımızda, Türkiye kamu, hanehalkı ya da özel sektör borçları noktasında spesifik hiçbir sorunla karşı karşıya değildir." dedi. Bakan Albayrak, "İhtiyaç halinde bankalara desteğe hazırız" dedi.

Albayrak, ABD Ticaret Odası, Turkish Heritage Organization, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle New York'ta düzenlenen "Türkiye'nin Finansal Reformları ve Türk Ekonomisi" temalı konferansta Amerikan iş dünyası temsilcilerine hitap etti. 

Dünyanın yüzyıllardır en zorlu bölgelerinden birinde Türkiye'nin, en istikrarlı ülke olarak öne çıktığına işaret eden Albayrak, özellikle ekonomi alanında son 16 yılda büyük bir başarı hikayesi yazıldığını vurguladı. 

"DARBE GİRİŞİMİNİN ARDINDAN ÖNCELİĞİMİZ ULUSAL GÜVENLİK OLDU" 

Berat Albayrak, ihracattan altyapı yatırımlarına kadar birçok alanda ciddi gelişme kaydedilen bu dönemde, AK Parti hükümetleri için ekonominin her zaman birinci öncelik olduğunu söyledi. 

Buna karşın Türk hükümetinin, önceliği, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ulusal güvenliğe vermek zorunda kaldığını belirten Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Ben Eylül 2011 döneminde New York'ta yaşıyordum. Bu nedenle Amerikalıların 11 Eylül saldırıları sonrasında nasıl bir travma yaşadığını iyi biliyorum. Bu empatik yaklaşımla sizler, 11 Eylül'de yaşadığınız acının, onlarca, hatta yüzlerce katını tecrübe ettiğimizi bilmelisiniz. 15 Temmuz'da sadece yüzlerce insan ölmedi, binlerce kişi yaralanmadı. Ayrıca, milyonlarca Türk vatandaşı, gecenin bir yarısında demokrasinin yanı sıra çocuklarının geleceğini savunmak için sokaklara döküldü." 

Türk tarihinde benzeri bulunmayan darbe girişiminden 24 Haziran 2018'e kadar hükümetin önceliğinin ulusal güvenlik olduğunu vurgulayan Albayrak, bu çerçevede son 2 yılda hem terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya karşı savaşıldığını hem de iç tehditlerin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını anlattı. 
Albayrak, yaşanan acılara ve zorluklara rağmen Türk halkının AK Parti'yi desteklemekten vazgeçmediğini ifade ederek, "24 Haziran'da güçlü bir çoğunlukla büyük bir zafer kazandık." dedi. 

"BÜTÇE DİSİPLİNİ VE FİYAT İSTİKRARI EKONOMİ POLİTİKALARININ ANA SÜTUNLARI" 

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, zaferle çıkılan seçim sonrasında hayata geçen yeni hükümet yapısı kapsamında bakanlık sayısının 16'ya indirilmesinin hem bütçe disiplini hem de kalkınma bakımından stratejik olarak önem taşıdığını vurgulayarak, yeni dönemde bütçe disiplini ve fiyat istikrarının, ekonomi politikalarının ana sütunlarını oluşturmaya devam edeceğini söyledi. 
Albayrak, bu noktada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bağımsızlığına yönelik spekülasyonların da son dönemde atılan güçlü para politikası adımlarıyla sona erdiğini bildirdi. 

"TÜRKİYE, MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER NOKTASINDA ÇOK RAHAT" 

Berat Albayrak, konuşmasında, geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. 
Türkiye'de ilk kez bir ekonomik programa, finans sektöründen akademisyenlere kadar tüm tarafların katkı sağladığını belirten Albayrak, bu sayede çok stratejik, güvenilir, rasyonel ve güçlü bir program oluşturulduğu vurgusunu yaptı. 

Albayrak, Türkiye ekonomisinde YEP ile hedeflenen dönüşümün aslında temmuz ayı itibarıyla başladığına işaret ederek, son verilerin bunu desteklediğini kaydetti. 

Türkiye'nin makroekonomik göstergeler noktasında çok rahat olduğunu belirten Albayrak, şöyle konuştu: 
"Geçen yılın temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 58,7 iken, bu oran Temmuz 2018'de yüzde 70,1'e yükseldi. Ağustos rakamları daha da iyi geldi. Ağustos 2017'de yüzde 69,1 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın ağustos ayında yüzde 83,3'e çıktı. 

Biz rakamlardan bahsedildiği zaman çok rahatız. Kamu, hanehalkı, bankaların ve özel sektörün borçlarına baktığımızda, Türkiye'nin gayet parlak bir performansa sahip olduğunu görüyoruz. Türkiye’de kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranı yüzde 28. Yükselen ve gelişmekte olan ülkelerin ortalaması yüzde 49. OECD ortalaması ise yüzde 110 civarında. Bu demek oluyor ki Türkiye kamu borcu alanında gayet iyi durumda. Hanehalkı borçlanmasının GSYH’ya oranı, Türkiye’de yüzde 16. Yükselen ve gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 36 ve küresel ortalama yüzde 60. Türkiye bu alanda da iyi." 

Albayrak, Türk halkının daha önce yaşanan krizlerden alınan dersler sayesinde Türk lirası üzerinden borçlandığını, bu nedenle söz konusu borçların döviz kurundan etkilenmediğini söyledi. 

Bankacılık sektörüne ilişkin borçların GSYH'ye oranının yüzde 26 olduğunu belirten Albayrak, Türkiye'nin bu alanda da diğer yükselen piyasa ekonomileri ve dünya ortalamasından daha iyi bir performans gösterdiğini kaydetti. 

Albayrak, Türk özel sektörünün borçlarının GSYH'nin yüzde 65'ine tekabül ettiğini, bunun diğer yükselen ve gelişen ülkelerde yüzde 94'e ulaştığını ifade ederek, "Her şeyi hesaba kattığımızda, Türkiye kamu, hanehalkı ya da özel sektör borçları noktasında spesifik hiçbir sorunla karşı karşıya değildir." dedi. 
Bununla birlikte, Türkiye'nin ekonomik kırılganlıklar konusunda proaktif bir yaklaşım takınacağını belirten Albayrak, bankacılık sektöründe son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle ihtiyaç oluşması durumunda Türk hükümetinin gereken desteği vermeye hazır olduğunu söyledi. 

 

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