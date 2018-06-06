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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
06.06.2018 - 11:17, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Ağbal'dan çok önemli ek zam açıklaması

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Son dakika... Bakan Ağbal'dan çok önemli ek zam açıklaması

Maliye Bakanı Ağbal, enflasyon farkı zammının da eklenmesi sonrasında memur ve emeklilerin yeni maaşlarını açıkladı.

NTV'nin sorularını yanıtlayan Ağbal, "Enflasyon haziran sonu itibariyle de yüzde 6,39 seviyesinde kalırsa en düşük memur maaşı 2839 liradan 3050 liraya çıkacak. En düşük memur emekli maaşı 1978 liradan 2094 liraya çıkacak. En düşük SSK emekli aylığı 1570 liradan 1670 liraya çıkacak. En düşük Bağ-Kur emekli aylığı 1405 liradan 1495 liraya çıkacak. Bu ay içerisinde emeklilere vermiş olduğumuz bayram ikramiyesi de ilave olarak gelirlerine yansımış olacak" dedi.

Ağbal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Ağbal, "Maliye politikası para politikası noktasında ciddi bir destek verecek. Hazırlıklarını yapıyoruz. Mayıs ayı verisi yüzde 12,15. Bu bizim arzu etmediğimiz seviye. Bununla ilgili gereken her türlü tedbiri alacağız. Döviz kuru gelişmeleri enflasyon dinamiklerini olumsuz yönde etkiliyor. Son dönemde TL'deki normalin üzerindeki değer kaybı enflasyonu yukarı çekiyor. 2016 sonundan itibaren maliyet enflasyonuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bizim gibi petrol ithal eden ülke açısından petrol fiyatlarının artması enflasyonu yukarı çekiyor. Son bir yıldır metal fiyatlarında yaklaşık yüzde 25 artış var. Türkiye aramalı ithal eden ülke olarak fiyat artışlarından doğrudan etkileniyor. Enflasyonun önemli kısmı maliyet kaynaklı. Önümüzdeki aylarda artışın devam edeceğini görüyoruz ama yıl sonuna doğru azalış trendine girecek. Enflasyonun 2017 seviyelerinde kalmasını beklemek gerekir. Enflasyonun aşağı çekilmesinde maliyet enflasyonuna neden olan unsurları azaltacak şekilde vergi indirimleri de dahil olmak üzere tedbirler alacağız. Maliye politikası sıkılaşacak, kamu maliyesinde yeni bir dengelenme sürecine girmemiz lazım" dedi.  

EK ZAMLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Enflasyon nedeniyle memur ve memur emeklisine ek zammın gündeme gelebileceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ağbal, "Yılbaşında yüzde 4 zam yaptık. İkinci yarasında yüzde 3,5 zam yapacağız. Mayıs sonu itibariyle yüzde 6,39. Yüzde 4 olan zam oranının aşmış durumdayız. Haziran ayında ilave olarak enflasyonda yukarı yönlü bir gelişme olursa, 1 Temmuz itibarıyla 1 kuruş eksik olmaksızın maaşlara yansıyacak İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zammında da ilk 6 ayki enflasyonu yansıtacağız. Kabaca memur maaşlarındaki her yüzde 1'lik artışın maliyeti 2,3 milyar lira. En düşük memur maaşı 3 bin 50 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 94 liraya çıkacak. En düşük SSK aylığı 1670 liraya çıkacak"  diye konuştu.

"VATANDAŞA DÖNÜK VERGİ ARTIŞI YAPMAMAKTA KARARLIYIZ" 

Ağbal, kamu maliyesinde alınacak tedbirlerde vatandaşa dönük bir vergi artışı yapmama noktasında kararlılıkları olduğunu belirtti. 

"SABİT POMPA FİYATINDA MALİYET 300 MİLYON LİRA"

Ağbal, akaryakıtta 18 Mayıs'ta başlayan sabit pompa fiyatı uygulamasının bütçeye maliyetinin 300 milyon lira civarında olduğunu kaydetti. 

"BORÇ YAPILANDIRMASI İÇİN 530 BİN BAŞVURU OLDU"

Borç yapılandırmasında bugün itibariyle 530 bin 86 başvuru aldıklarını, "Bu yıl 15-16 miyar liralık bir gelir bekliyoruz. Peşin ödeme halinde hesaplanan faizin yüzde 90'ını terkin ediyoruz. Vatandaşlarımızın yararlanmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.  

 

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