Son dakika... Bakan açıkladı: 7 sahada daha kömür üretimi yapılacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yeni modelle kömürde 7 sahanın ruhsat devriyle potansiyeli yüksek alanları üretime açıyoruz" dedi.
BAKAN Dönmez açıklamasının devamında "Yerli sahalardan yaklaşık 19 milyon ton kömür üreterek ithalata ödenen ücreti yarı yarıya azaltacağız. Söz konusu dönemde kömür sahalarından kamuya 21 milyar lira gelir akışı sağlanacak" dedi.
Bakan Dönmez açıklamasının devamında "TTK’nın ruhsat alanlarında yaklaşık 203 milyon tonluk bir üretim sahası yatırımcılara açılacak. Böylece sözleşme süresi boyunca 25 milyar liralık ithal kömür ikamesi sağlayacağız" şeklinde konuştu.
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