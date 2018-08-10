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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
10.08.2018 - 09:23, Son Güncelleme:

Son dakika... Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek altın ne kadar?

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Son dakika... Altın fiyatlarında son durum! Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 231 lira seviyelerinde dengelendi. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden 10 Ağustos altın fiyatları son durum!

Dün, dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,94 primle 216,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 6,8 değer kazancıyla 231 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 386 lira, Cumhuriyet altını da 1.575 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 1.208 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurundan aldığı destekle yükselen altının gram fiyatının, 225 lira üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda 250 lira seviyesine kadar çıkabileceğini kaydetti.

Memiş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıklayacağı yeni ekonomi modeli ile ABD'den gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, İngiltere'de büyüme ve ABD'de enflasyon verilerinin de izleneceğini dile getirdi.

Dolar TL kurunda son durum İşte güncel dolar ve euro fiyatları
Dolar TL kurunda son durum! İşte güncel dolar ve euro fiyatları
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