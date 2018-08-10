Son dakika... Dolar TL kurunda son durum! İşte güncel dolar ve euro fiyatları
Dolar fiyatları, 6.25 lirayı görürken, şu dakikalarda 5.98 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro ise 6.88 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün saat 14:30'da açıklayacağı 'yeni ekonomi modeli' takip edecek.
DOLARIN küresel piyasalarda güçlenmesi, ABD ve Türkiye ilişkilerindeki gerilim ve Fitch'in Türkiye açıklamalarıyla piyasalarda hareketlilik sürüyor. Dolar kuru en yüksek 6.2500 TL'yi görürken, saat 11:00 itibarıyla 5.9952 TL'de hareket etti.
EURO KURU NE KADAR?
Euro kuru 7.1452 TL'ye kadar yükselirken şu dakikalarda 6.8790 TL'de bulunuyor... İngiliz sterlini ise 7.7475 seviyesinde işlem görüyor.
Piyasalarda bugün yurt içinde cari denge verisi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, ABD'de TÜFE rakamı takip edilecek.
GÖZLER BAKAN ALBAYRAK'TA
Bugün yurt içinde cari denge verisi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, ABD'de TÜFE rakamı takip edilecek. Piyasaların gözü bugün saat 14:30’da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklayacağı ‘yeni ekonomi modeli’ toplantısında…
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