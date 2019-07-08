Son dakika... AK Parti'den önemli açıklama: Varlık Barışı 6 ay uzuyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... AK Parti'den önemli açıklama: Varlık Barışı 6 ay uzuyor
GeriEkonomi Son dakika... AK Parti'den önemli açıklama: Varlık Barışı 6 ay uzuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
08.07.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

Son dakika... AK Parti'den önemli açıklama: Varlık Barışı 6 ay uzuyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş AK Parti’nin TBMM’ye sunacağı teklifle ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yapılacak düzenlemelerle birlikte Varlık Barışı'nın 6 ay uzatılacağı, yurt dışı çıkış harcının 50 liraya çıkarılacağı ve klonlanmış cep telefonlarının 4 ay içinde kapatılacağını duyurdu.

Ekonomiye ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş önemli açıklamalar yaptı.

Merkez Bankası'na ilişkin olarak ise ihtiyat akçesinin yüzde 10 olarak ayrılacağını söyleyen Muş, zorunlu karşılıklara ilişkin de değişiklikler teklif edileceğini söyledi..

İşte Muş’un açıklamasından satır başları:

Bugün AK Parti olarak yeni bir teklif veriyoruz. Teklifimiz 32 maddeden oluşmaktadır. Bazı bilgiler vermek istiyorum.

Bu paketimizin içerisinde Varlık Barışı'nın süresini 6 ay daha uzatmayı teklif ediyoruz. 

Merkez Bankası'nın kanununda değişikliğe gidiyoruz. Bu aynı zamanda da Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale gelmiş olacaktır.

Zorunlu karşılıklarla ilgili yine pasif tarafına değil aktif tarafına da bakmak suretiyle Merkez Bankası'na bazı yetkiler vermeyi teklif ediyoruz.

Yurt dışına çıkış harcı 15 TL idi, 50 TL'ye çıkarılmasını sunmuş bulunmaktayız.

Klonlanmış IMEI numarasıyla kullanılan telefonlar 4 ay içerisinde telefonları kullanıma kapatılacak. Bunların sisteme dahil olabilmesi için, 4 ay içerisinde bunlar kapatılacak ve vatandaşlar 1 yıl içerisinde müracaat edip 250 lira yatırmaları halinde bunlar entegre edilecektir. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra yurda farklı şekilde sokulan telefonlar hiçbir suretle iletişime açılmayacak.

Mali sistemde bulunan firmalar, şirketlerin borçlarının yapılandırılmasıyla alakalı bir düzenleme getiriyoruz. İstanbul Yaklaşımı olarak yapılan bir sistem öngörüyoruz. 2 yıllık süre içerisinde kanunda belirlenen çerçevelerde belli başlı teşvikler olacak ve bunların borçları bankalar tarafından yapılandırılacaktır. Bir çerçeve anlaşması da ortaya konacaktır.

Biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı’nın görev değişikliğiyle alakalı farklı açıklamalar yapılıyor. 703 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’nın maddesinde değişiklik yapılıyor. Şöyle bir ifade var. “Cumhurbaşkanında süreli atanan kamu yöneticileri, görevden alma gerekçeleri yanında, kurumsal hedeflere ulaşılamaması nedeniyle de süresi tamamlanmadan görevden alınabilirler”

Yapılan 703 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’nın ek 35’inci maddesinde düzenleme yapılması suretiyle, Cumhurbaşkanına böyle bir yetki tamamlanmaktadır. Yapılan uygulama hukukidir. Herhangi bir tartışma söz konusu değildir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Yargıtay son noktayı koydu! Bunu yapana tazminat yok...
Kendi kendine şarj olan otomobil Ağustos'ta test edilecek
THY’nin ‘Rüya’ uçağı, şehit Eren Bülbül için Trabzon’a uçtu
İhracat beklentisi yıllık bazda arttı