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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
09.04.2018 - 12:50, Son Güncelleme:

Son 3 yılda buraya akın ettiler! Sayı her geçen gün artıyor

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Son 3 yılda buraya akın ettiler! Sayı her geçen gün artıyor

Ordu’da Körfez ülkelerinden gelerek gayrimenkul sahibi olan Arap turist sayısı her geçen gün artıyor. Son 3 yılda 79’u Arap, 98 kişinin mülk ve arsa alımı yaptığı Ordu’da 2018 yılı 3 aylık dönemde 5’i Suudi uyruklu 9 kişi daha gayrimenkul alımı yaptı.

Ordu’da Körfez ülkelerinden gelerek gayrimenkul sahibi olan Arap turist sayısı her geçen gün artıyor. 2015, 2016 ve 2017 yıllarında 79’u Suudi Arabistan uyruklu 98 kişinin gayrimenkul aldığı Ordu’da 2018 yılı Ocak-Mart döneminde 5’i Suudi Arabistanlı 9 kişi daha gayrimenkul alımı yaptı.

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3 YILDA 79 KİŞİ GAYRİMENKUL ALDI

Tapu Kadastro kayıtlarına göre, 2015, 2016 ve 2017 kayıtlarına göre, son 3 yılda Suudi Arabistan uyruklu 79 kişi 23 bağımsız parselden oluşan toplam 13 bin 643 metrekare gayrimenkul satın aldı. Bu gayrimenkuller daha çok apartman dairesi şeklinde oldu. Yine bu süre içerisinde 2 Kuveyt uyruklu kişi ise toplam 95 metrelik gayrimenkul, Azerbaycan uyruklu 9 kişi, 8 bağımsız parselden oluşan 399 metrekare gayrimenkul, Gürcistan uyruklu bir kişi bin 639 metrekarelik alım gerçekleştirdi.

Son 3 yılda buraya akın ettiler Sayı her geçen gün artıyor

Kayıtlara göre, Afganistan uyruklu bir kişi 19 metrekare, ABD uyruklu bir kişi 58 metrekare, Endonezya uyruklu bir kişi 55 metrekare, KKTC uyruklu bir kişi de 42 metrekare, Hollanda uyruklu bir kişi 408 metrekare, Irak uyruklu iki kişi ise 40 ve 18 metrekare olmak üzere toplam 68 metrekare mülk ve arsa alımı yaptı.

2018’DE 5 SUUDİ UYRUKLU 9 KİŞİ MÜLK ALIMI YAPTI

2018 yılı Ocak-Mart aylarında ise 9 yabancı uyruklu kişi Ordu’dan mülk ve arsa alımı yaptı. Buna göre 5 Suudi Arabistan uyruklu kişi, 227 metrekarelik 4 daire satın aldı. Yemen uyruklu 2 kişi 33 metrekare, İngiltere uyruklu 1 kişi 101 metrekare, Irak uyruklu 1 kişi 21 metrekare arsa ve mülk alımı yaptı.

 

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