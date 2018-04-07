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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
07.04.2018 - 09:57, Son Güncelleme:

Araplar hücum etti! Fiyatlar resmen uçtu

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Araplar hücum etti! Fiyatlar resmen uçtu

Trabzon’a son yıllarda Arap yatırımcıların ilgisi konut fiyatlarını tırmandırdı. Arap yatırımcılar en çok Trabzon'un doğu bölgesindeki yerleşim yerlerinden konut almayı tercih ederken, Kaşüstü, Şana ve Yalıncak gibi yerleşim yerlerinde konut fiyatları Trabzon'un diğer yerlerine oranla yüksek seyrediyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, Arap yatırımcıların konut bakımından yüzde 80’ni şehrin doğu bölgesini tercih ettiğini belirterek konut fiyatlarının da buna paralel olarak değiştiğini söyledi. Trabzon’da sıfır bir evin fiyatı en az 300 bin TL’den başladığını belirten Taflan, konut almak için en uygun zamanın kış mevsimi olduğuna dikkat çekerek yabancı yatırımcıların piyasayı etkilediğini belirtti.

Arap yatırımcıların piyasayı hareketlendirdiklerini kaydeden Taflan, “Kış ayları bazı sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe de durgun geçer Nisan'dan sonra hareketlenmeye başlar. Dolayısıyla yaz ayları daha verimli geçtiğini söyleyebiliriz. Vatandaşa tavsiyemiz konutunu kışın alsın. Çünkü kış mevsiminde fiyatlar daha uygun olur. Vatandaş genelde bunun tersini yapıyor” dedi.

Araplar hücum etti Fiyatlar resmen uçtu

Arapların konut almak için genelde şehrin doğusunu tercih ettiğini kaydeden Taflan, bunun da fiyatları yükselttiğini ifade ederek, “Ortahisar ilçesi yani şehrin merkezinde sıfır binaların fiyatları biraz yüksek. Şehrin doğusu, batısı, güneyine baktığımızda Arap yatırımcıların özellikle doğu bölgesine yüzde 80’lere varan bir yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Yüzde 20’lik bir bölümü ise şehrin batı ve güney kısmına dağılarak konut sahibi oluyor. Dolayısıyla Arap yatırımcılar piyasaya hareketlilik sağlıyor. Arap yatırımcıların şehrimizde konut almalarından mutlu olabiliriz ancak bizim en büyük mutluluğumuz Arap yatırımcılardan ziyade yerli yatırımcılar. Yani Trabzon’da yerleşik yaşayan bölge insanlarının bu konutları onlar gibi alabilmeleri. Bizim arzumuz bu. Fiyatlara baktığımız zaman bu bir arz-talep meselesi. Yabancı yatırımcının olduğu yerlerde fiyatlar da ister istemez oynama oluyor, dolayısıyla bu durum yerli piyasayı etkiliyor. Şehrin doğusu yani Kaşüstü, Şana, Yalıncak’ta fiyatlar biraz üst düzeyde. Arap yatırımcıların doğu tarafını tercih etmesinde havaalanına ve Uzungöl gibi turizm merkezlerine yakın olmaları etkili oluyor. Aynı zamanda peşlerinden gelenlerin de buralara odaklanması arz talep dengesini değiştirdiğinden fiyatların artmasına neden olmaktadır” şeklinde konuştu.

Araplar hücum etti Fiyatlar resmen uçtu

TRABZON'DA SIFIR EV FİYATLARI 300 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Trabzon’da sıfır bir evin en az 300 bin TL’den başladığını kaydeden Taflan, “Şu an eski fiyat politikaları yok, fiyat farklılığı var. Şehrimizde piyasada 300 bin TL’den başlayıp 1 milyona kadar çıkan konut fiyatları var. Yani Trabzon’da sıfır bir evi 300 bin TL’den aşağı bulmak neredeyse mümkün değil. 200-300 bin arası olan fiyatlarda vatandaşın pek tercih edebileceği bir proje tipi değil” diye konuştu.

Şehirdeki konut fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden birinin de yüksek arsa fiyatları olduğuna vurgu yapan Taflan "Arsalar kısıtlı, proje de az olunca fiyatlar da yüksek oluyor. Trabzon’da artık en ucuz bölge diye bir şey kalmadı. En ucuz olması gereken yerler ise yıllardan beri proje diye adlandırdığımız, beklediğimiz her anlamda etki ve katkı sağlayacak olan güney çevre yolu projesi. Güney çevre yolu projesi yapıldıktan sonra imar uygulamasından doğabilecek olan arazi arsa yapılarında inşaatlarda fazlalık olacak. Bu durum fiyatlarda bir düşüşe neden olur” ifadelerini kullandı.

Araplar hücum etti Fiyatlar resmen uçtu

 

 

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