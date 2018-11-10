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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Burak Coşan
10.11.2018 - 22:28, Son Güncelleme:

Soğan göz yaşarttı

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Soğan göz yaşarttı

Yemeklerin olmazsa olmazı soğanda fiyat yükselişe geçti. Geçen hafta kilogramı 2.5-3 TL seviyelerinde olan soğanın fiyatı bu hafta 5 TL’ye kadar çıktı. Sektör temsilcileri soğanın hastalığa yakalandığını, hastalık sebebiyle soğanların depolarda hızlı bir şekile çürümeye başladığını ifade etti. Diğer bir sıkıntı ise soğan ekim alanlarının geçen yıla göre düşmesi.

 

Soğanın kilogram fiyatı 5 liraya dayandı. Geçen haftaya kadar kilogramı 2-3 liradan satılan soğanda yaşanan fiyat artışına, üründe çıkan bir hastalığın neden olduğu ileri sürüldü. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan’ın İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yaptığı açıklamada, perakende olarak 2.5 liradan satılan kuru soğanın fiyatının hastalık sebebiyle 4 liraya çıktığını ifade etti. Bu açıklamanın ardından biz de İstanbul Yenibosna’da kurulan cumartesi pazarına gittik. Pazar yerinde en uygun soğan fiyatı 4 lira olurken, bazı tezgahlarda soğanın kilogram fiyatının 5 lira olduğunu gördük.

6 LİRAYA ÇIKMIŞTI

Konuştuğumuz bir pazarcı, “Yaklaşık 1 haftadır soğan bulmakta güçlük yaşıyoruz. Hastalık sebebiyle soğan azaldı. Bir de soğan ekimi azaldığı için fiyatlar yükseldi. Gelen vatandaş da soğan almakta zorlanıyor. Soğan önemli bir gıda maddesi. Soğan fiyatı yüksek olunca biz de satmakta zorlanıyoruz” dedi. Başka bir pazarcı ise geçen haftaya kadar kilogramını 3 liradan sattığı soğanda yaşanan yükselişin kendilerini de etkilediğini dile getirdi. Önceki gün pazar tezgahına soğanı 6 liradan çıkardığını belirten pazarcı, “6 liradan satamayınca bugün (dün) fiyatı 5 liraya düşürdük. Masraflarımızı karşılamıyor. Kâr elde edemesek de zarardan kurtulmuş olacağız. Soğan fiyatını gören tezgahtan uzaklaşıyor” ifadelerini kullandı.

PLANSIZLIK VE MALİYET

Fiyat dalgalanmalarının arz talep dengesine bağlı olduğuna dikkat çeken Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, “Soğanda bazı hastalıklar oluştu. Hastalık sebebiyle üretim düştü. Çiftçi de ekimi azaltınca fiyat yükselişi kaçınılmaz oldu. Soğanda en büyük sıkıntı arzın düşmesi. Talepte de bir azalma yok” dedi. Hükümetin acil olarak milli tarım politikası oluşturması gerektiğine dikkat çeken Demirtaş, “Tarımda en büyük problem plansızlık. Planlamada olmadığı için bugün soğan fiyatlarından konuşurken, yarın farklı bir üründe fiyat artışı olacak. Çiftçinin fiyat yükselişlerinde bir kabahati yok. Çünkü girdi maliyetleri her geçen yükseliyor. Sadece 3 ayda gübre fiyatlarına yüzde 117 zam yapıldı. Sonrasında ise yüzde 10’luk düşüş oldu. Mazot, yem ve gübre fiyatları düşerse çiftçiler olarak Türkiye gibi en az iki ülkeye yetecek kadar ürün yetiştirebiliriz” diye konuştu. 

ÇİFTİ SOĞANDAN VAZGEÇTİ

TÜRKİYE’nin soğan ihtiyacını karşılayan Ankara Polatlı’da üretimin düştüğünü kaydeden Ankara Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu, “Polatlı’da geçen yıl 80 bin dekar alana soğan ekilmişti. Bu sene ise ekim alanı 60-65 dekara düştü. Çiftçi geçen yıl para kazanamadığı için soğan ekmekten vazgeçti. Ayrıca bu seneki yaz yağmurları soğanın hastalık kapmasına neden oldu. Hem ekim alanı azaldı hem de üretim düşmüş oldu. En büyük sıkıntı ise soğanın depolanamıyor oluşu. Hastalık sebebiyle soğan toplandıktan sonra depoda çürümeye başlıyor. Soğan depoda bekletilemeyince de fiyatlara artış olarak yansıyor” dedi.

AŞIRI İLAÇLAMA ETKİLİ OLDU

SOĞANLARIN bu yıl dayanaklı olmadığının altını çizen Eskişehir Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Şen, “Bir araştırma yaptık. Tarlalarda kurşun birikimi oldu. Bunun sebebi ise yanlış ve aşırı ilaçlamalardan kaynaklanıyor. Gelecek günlerde fiyatlar daha da artacak. Yurtdışından gelen tohumlarda da büyük sıkıntı yaşıyoruz. İlaç ve tohumla bizim tarımımız vurdular. Özellikle tohum konusunda eskiye dönmemiz gerekiyor. Tohumumuzu kendimiz yetiştirmeliyiz. Başka da kurtuluşu yok” ifadelerini kullandı.

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